Recta final del BSNF: Santurce, Moca y Manatí ya tienen su boleto a los playoffs

La temporada regular 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) entra en su recta final con tres equipos ya clasificados a la postemporada.

El primer quinteto en asegurar su pase fueron las Cangrejeras de Santurce, gracias a un triunfo 75-67 sobre las Criollas de Caguas el 30 de septiembre. Las campeonas defensoras lideran la tabla de posiciones con marca de 12 victorias y tres derrotas.

Los otros dos conjuntos que acompañan a Santurce son las Explosivas de Moca (11-5) y las Atenienses de Manatí (9-6). Mientras, las Pollitas de Isabela (8-5) podrían sumarse al grupo con una victoria este lunes ante sobre las Ganaderas de Hatillo (6-7).

“Moca clasificó ayer (el domingo) con su victoria sobre (las Cafetaleras) Yauco. La Atenienses clasifcaron el sábado con la victoria sobre (las Monarcas) Juana Díaz. Si Isabela gana el lunes sobre Hatillo, también poncha el boleto”, expresó Luis Gabriel “Gaby” Miranda, director general del BSNF.

El directivo señaló que hasta el lunes todos los equipos tienen posibilidad matemática de sumarse a la postemporada, incluidas las Cafetaleras, que marchan últimas en el escalafón con récord de 3-12.

La temporada regular concluye el 15 de octubre. Los primeros ocho combinados pasan a la postemporada.

En los cuartos de final, que se jugarán al mejor de tres, los cruces serán entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto. Las semifinales se celebrarán al mejor de cinco y la final al mejor de siete.

“Los demás equipos que están luchando por posiciones son Carolina (Gigantes) con 8-7, Hatillo con 6-7 y Juana Díaz con 6-9, que están en la quinta, sexta y séptima posición. Los que disputan la última posición clasificatoria son Caguas con 5-8, Ponce con 4-10 y Yauco con 3-12, que está matemáticamente vivo porque tiene 15 juegos jugados y le quedan tres juegos”, abundó Miranda.