Angelique Burgos “La Burbu” a punto de salir del programa “El Despelote” de SBS

El futuro de la presentadora y talento radial Angelique Burgos “La Burbu” en el programa “El Despelote” de La Nueva 94 (94.7 FM) Spanish Broadcasting System (SBS) Puerto Rico es incierto al día de hoy, viernes, ya que en medio de un proceso de negociaciones contractuales con la empresa, la artista no ha llegado a un acuerdo, según reveló esta mañana su compañero de cabina, Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid .

Rocky The Kid indicó que la animadora se encontraba negociando su contrato con el conglomerado de emisoras de SBS, pero el mismo no se ha concretado.

“Ya sabíamos que Burbu no volvía a este programa de radio, porque no llegaron a un acuerdo favorable para ambas partes”, mencionó el locutor, quien realizó hoy el espacio mañanero con El Giga.

Sin embargo, Gallart sostuvo que la salida de Burbu no es definitiva porque el equipo legal de la animadora se encuentra en negociaciones con la empresa SBS, para intentar llegar a un acuerdo laboral.

“Burbu está en conexión con el equipo legal de SBS a ver si se logra hacer algo. La salida de Burbu del show, no es definitiva. Tienen que estar pendiente en la próxima semana, al igual que hemos sido francos ahora, te vamos a explicar qué es lo que está sucediendo”, añadió Rocky The Kid.

Burgos no se presentó, hoy, viernes, en el espacio mañanero. Su situación, al parecer, es muy similar a la que vivió en febrero de este año Jorge Pabón “Molusco”, quien tras no llegar a un acuerdo contractual laboral con SBS se fue de la radio, al igual que los talentos Alí Warrington , Pamela Noa y Robert Maldonado. Todos salieron de la radio y culminaron sus relaciones con el conglomerado radial.

Rocky The Kid afirmó que su deseo es que Burbu siga en el espacio radial, pero aceptó que de ella no estar le tocaría montar un nuevo programa y “esto es un trabajo brutal, no imposible, pero es un trabajo brutal”.