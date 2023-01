Esta tarde, la presentadora de televisión, locutora radial y empresaria Angelique Burgos “La Burbu” emitió una declaración a los medios de comunicación ante la información que se ha venido ventilando en el juicio en contra del productor de radio y televisión, Sixto “George” Díaz Colón por alegada extorsión, luego de que su nombre fuera mencionado junto a otros talentos radiales.

El acusado, quien llegó a fungir como productor en SBS Puerto Rico, se refirió específicamente, a Jorge Pabón “El Molusco”, Tomás Ramos “Red Shadow”, Roque Gallart “Rocky the Kid”, Angelique Burgos “la Burbu” y Antulio “Kobbo” Santarrosa, como personas manipulables por parte del productor para que difundieran mensajes en favor de la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Las declaraciones de Burgos fueron enviadas a través de una relacionista profesional.

“Ante la ola de especulaciones que han surgido tras el caso federal que enfrenta el señor Sixto Díaz Colón, me veo en la obligación de expresarme públicamente sobre este asunto. Mi carrera tanto en radio, como en televisión se ha desarrollado trabajando en programas de entretenimiento. No hablo de política, pues es algo que no me gusta. Por lo tanto, yo nunca he utilizado mis redes sociales, ni mi posición como figura pública, para endosar a ninguna persona que ocupe un puesto político. Espero que con esto quede claro que jamás he llegado a un acuerdo económico ni con Sixto George, ni con nadie, para hablar bien o mal de una persona y mucho menos que tenga que ver con política. Ustedes saben que toda mi vida, me he dedicado a trabajar de manera honrada. A velar por el bienestar de mi familia, mi esposo y mis dos hijos”, expresa la comunicación escrita enviada por la presentadora del programa “Burbu Nite” de Wapa Televisión y locutora del programa radial matutino “El Despelote”, con “Rocky the Kid”.

En lo que fue ayer el tercer día de juicio, el testigo principal de la fiscalía Maceira Zayas, informó que al acusado referirse a las mencionadas personalidades de la radio y la televisión, especifió que para Santarrosa pidió $50,000 adicionales a cambio de que dejaran de pedir la renuncia del gobernador y se distanciaran de las manifestaciones masivas contra Rosselló, contó el testigo. Aseguró que, a diferencia de Santarrosa, los otros podían ser más económicos. Ese era el caso de Rocky the Kid, de quien Díaz Colón supuestamente aseguró que costaba $6,000. “Bro, te estoy dando información confidencial”, le dijo a Maceira Zayas según la transcripción leída por el fiscal.