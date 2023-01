Daddy Yankee, Alexandra Malagón, Gilberto Santa Rosa, Bad Bunny, Alexandra Fuentes, David Bernier, Yandel, Luisito Vigoreaux, Larry Ayuso, Angelique Burgos, y Alba Reyes, fueron solo algunos de los artistas y personalidades puertorriqueñas que quisieron compartir su alegría antes la llegada del 2023.

La mayoría de ellos utilizaron sus cuentas en Instagram y otras redes sociales para felicitar a sus seguidores y desearles.

Por ejemplo, el intérprete de música urbana, Daddy Yankee, publicó un vídeo en el que aparece celebrando, junto a un mensaje de felicitaciones. “Con todos ustedes un muy feliz año nuevo, que Dios los bendiga a todos y cumpla su sueño. Les deseo un feliz año nuevo 2023 fuegooo”, escribió el reguetonero, quien se retiró de la música a finales del 2022.

Bad Bunny fue otro que aprovechó el momento para “postear” unas imágenes suyas, junto con un mensaje en el cual se acordó de todos los éxitos que tuvo en el 2022. “Último post del 2022️, uno de los mejores años de mi vida... ¡Feliz año nuevo gente! ¡Los amo! ¡Gracias por tanto! ¡Este año me lo llevo en el corazón x100pre!”, escribió la mega estrella puertorriqueña de la música urbana.

Por otro lado, la pareja compuesta por Alexandra Malagón y Gilberto Santa Rosa también se unieron para dar sus felicitaciones a sus seguidores. Ambas personalidades trabajaron en la actividad de despedida de año en el Distrito T-Mobile, razón por la cual el mensaje era también un agradecimiento por la oportunidad. “Bienvenido 2023. Amigos recibir este nuevo año trabajando y haciendo lo que más amo es, sin duda, una maravillosa bendición. Gracias Pepe Dueño por darme la oportunidad de ser parte de este evento histórico y estar junto al público que se dio cita allí, ver tantos amigos, técnicos, artistas, compañeros que quiero y admiro y hacía mucho tiempo no veía”, explicó la presentadora. “Sin duda, el trabajo está despedida de 2022 junto a mi negrito amado y poder presentarlo al publico esta noche fue otro regalo del cielo. Me siento tan bendecida y agradecida que me emociona contarles. Les deseo a todos un año nuevo pleno de salud, bendiciones, oportunidades, alegrías, paz y mucha esperanza de que podamos lograr y la alcanzar nuestras metas”.

De la misma forma, la pareja compuesta por la productora y presentadora Alexandra Fuentes y el expolítico David Bernier, también quiso desearle a sus amigos y seguidores en las redes sociales un feliz 2023. “Agradecidos de su cariño y amistad! Los mejor para todos ustedes en el 2023. ¡Los queremos!️”, escribió Fuentes, junto con una foto en la que aparecía junto a Bernier.

De igual manera, el dentista también aprovechó el momento para enviar un profundo mensaje con relación a la llegada del nuevo año. “La culminación de un año siempre es una oportunidad para evaluarnos y comprometernos con ser mejores. Comprometernos en avanzar, siempre avanzar en relación a nuestras propias metas y aspiraciones de vida. Es una nueva oportunidad para seguir buscando la felicidad. Lo mejor para todos ustedes, mis amigos y amigas de las redes. ¡Feliz 2023!”, mencionó quien fuera candidato a la gobernación de Puerto Rico en 2016.

Por su parte, el reguetonero Yandel compartió un vídeo del que momento en que despidió el año viejo, junto a Wisin, bailarines, músicos, equipo de trabajo y familiares, en medio de su concierto en el Coliseo de Puerto Rico. “¡Feliz año nuevo familia!️‍️‍ ¡Gracias a los miles de personas que disfrutaron con nosotros de este momento tan especial”, escribió junto al vídeo.

Otra pareja de famosos que compartió su alegría por la llegada del nuevo año fue la compuesta por el ex baloncelista Elías “Larry” Ayuso y la presentadora Angelique Burgos, “La Burbu”. En este caso, Ayuso quiso agradecerle a su esposa su compañía durante los pasados años. “Nunca me cansaré de agradecerte por la hermosa mujer que eres, por estar en mi mundo, por ser la dueña de mis sentimientos y más. Por ti soy capaz de cruzar mares y desiertos con tal de no perderte. Siento que contigo me he ganado el premio mayor. No sabes cuánto te adoro esposita. ¡Feliz 2023! Salud y muchas bendiciones”, mencionó el atleta en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el productor Luis Vigoreaux, también publicó un mensaje, junto con unas imágenes en las que aparecía bailando y pasándola bien junto a su esposa Dana Miró.

Con un emotivo mensaje, la modelo y ex reina de belleza Alba Reyes, quiso felicitar a sus seguidores por el año nuevo. Aprovechó, de paso, para mostrar una linda fotografía junto a su pequeño hijo, Noah Ryan Alexander, quien nació en abril del 2022. “¡Feliz año nuevo! ¡Que este 2023 esté lleno de alegrías, salud y muchas bendiciones para todos ustedes!”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por último, la actriz y productora de raíces puertorriqueñas, Jennifer López, dejó un sencillo mensaje de felicitaciones, junto con un corto vídeo en donde mostraba su felicidad.