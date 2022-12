El exponente urbano Daddy Yankee ayer, 22 de diciembre, no solo culminó con la gira de conciertos “La Última Vuelta”, que lo llevó por Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos, sino que se dio oficialmente su retiro, tal y como lo había anunciado.

Un video con todo lo ocurrido anoche, desde el FTX Arena en Miami, en lo que fue su último espectáculo, luego de 32 años de éxito musical y 85 espectáculos en esta gira.

“Fueron ustedes los que me dieron las llaves para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Al fin veo la meta. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, mis colegas, todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el undergraund, desde la raíz, desde el principio del reguetón”, se escucha la voz al fondo del intérprete de “Gasolina”.

No obstante, este cierre se ha visto algo empañado, pues a través de las redes sociales una gran cantidad de fanáticos del autodenominado “El Big Boss” en Puerto Rico han manifestado su decepción, quienes a menos de un mes y medio de las presentaciones del artista en el Estadio Hiram Bithorn, se les anunció la cancelación de los conciertos los días 6, 7 y 8 de enero por “contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción”.

Anoche, “El Jefe” aprovechó para agradecer a todos sus fanáticos del mundo y a los que fueron a su presentación final, en la que también su hermano, el cantante de música sacra Melvin Ayala estaba presente.

“Voy a aprovechar este momento para darle las gracias a todos ustedes, este es mi último show y aquí ustedes saben que llegué a la meta. Quiero darles las gracias a todos ustedes por terminar mi carrera aquí conmigo. Muchas gracias a Miami, por tan bonito recuerdos que siempre me han brindado, todos mis latinos aquí, toda una comunidad latina bien especial. Muchas gracias por apoyar no tan solo a este servidor, sino a la clase artística. Los amamos muchísimo, de parte de este servidor. Gracias por cumplir todos mis sueños, por apoyarme y por hacer mi sueño realidad. Qué bonito, gracias a toda mi gente”, expresó ante los miles de fanáticos que abarrotaron el recinto.

“Fui un chamaquito que empezó desde bien pequeño, 13 a 14 años, emprendido, un chamaco con una visión, con unos sueños. Al pasar el tiempo veo a todo este hermoso público y digo valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Muchas gracias”, continuó diciendo, seguido de la ovación de toda la multitud.

Para Melvin, como ha mencionado en ocasiones anteriores, su hermano Daddy Yankee resultó siempre ser su ejemplo. Este también le dedicó una publicación en las redes, en la que expresó: “Sin dinero y sin la fama seguirías siendo lo máximo, Mayor Fanático y Jesús no tiene celos antes de ser un icono fuiste mi Modelo. #amordeHermano”.