Así se sienten algunos artistas ante el cierre de Tik Tok

“Lo sentimos, TikTok no está disponible en estos momentos”, es el mensaje que 170 millones de usuarios em Estados Unidos se encuentran al acceder a la plataforma que dejó de funcionar este sábado en dicho territorio, tras la decisión el viernes del Tribunal Supremo de avalar una ley aprobada por el Congreso que le obligaba a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentarse al cierre.

“Se Fue!!! 😱La primera vez que se me va viral un tema en TikTok y me tumban la plataforma 🤣🤣🤣. Yo realmente nunca la usaba, pero se de muchos colegas que tenían una conexión brutal con sus fans en esa red social….Ustedes la usaban mucho?“ , manifestó el artista.

“Los teenagers saliendo de sus cuevas porque TikTok no está funcionando! 😂😂 ¡Mi teenager me habló!! Padres aprovechen que no creo que nos dure mucho 😂. Cuentenme sus experiencias! Les cambió la voz a sus hijos? Crecieron? 😝“, destacó la actriz a través de su cuenta de Instagram.