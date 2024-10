Así Tita Guerrero anunció la cancelación de su “stand-up comedy” en Humacao

A través de una particular publicación, Guerrero anunció la cancelación de su “stand-up comedy” “Demasiada Tita Write In” en el Centro de Bellas Artes de Humacao . La noticia causó desánimo entre algunos de sus seguidores que ya estaban listos para disfrutar el “show”.

“Este show no es una sátira política. No voy a criticar ningún candidato, porque cada persona vota porque quien le dé la gana. Durante la segunda parte del show, vamos a ver un debate, y habrá personas de diferentes partidos que me acompañarán a verlo”, mencionó la actriz en entrevista con El Nuevo Día.