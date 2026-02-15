Bad Bunny invita a Cazzu a su concierto en Argentina y revive época de romance

Cazzu se convirtió en una de las invitadas de Bad Bunny en su más reciente concierto en Argentina, lo que generó la ovación del público presente, no solo por la importancia que la cantante tiene en su país natal, sino porque hace nueve años conoció al boricua y vivieron un alegado romance que, sin importar lo casual que fue, los fans de ambos nunca olvidaron.

Tras su triunfo en los Grammy y su actuación la semana pasada en el Super Bowl LX, “el Conejo Malo” regresó a Argentina, luego de casi cuatro años de su última visita, para ofrecer su “DeBí TiRAR Más FOToS World Tour”.

Con tres fechas agotadas para los días 13, 14 y 15 de febrero, las expectativas de sus fans eran altas; sin embargo, nunca imaginaron la sorpresa que el puertorriqueño les tenía preparada en el marco del Día de San Valentín: la presencia de tres colegas con los que colaboró hace casi una década.

Mientras que el viernes 13 el cantante de reguetón no contó con ningún invitado, la noche de ayer presentó a Cazzu, Duki y Khea como las personas que le abrieron las puertas del movimiento en su país hace muchos años. En 2017, Bad Bunny se encargó del remix de “Loca”, una canción que el trío de traperos argentinos había lanzado poco antes.

PUBLICIDAD

Emocionados, los fans argentinos del “Conejo Malo” corearon la canción y estallaron en gritos y aplausos cuando Cazzu y el cantante boricua se abrazaron, pues ese gesto los remontó a la época en que entablaron un fugaz romance que, en su momento, fue del conocimiento de muy pocos.

Fue en una entrevista que Julieta Cazzuchelli (Cazzu) ofreció en 2021 —hace alrededor de cinco años— para Telefe, donde reveló que, cuando colaboró con Benito Antonio Martínez Ocasio, tuvieron una cita que, de hecho, había salido muy bien, pese algunos límites que enfrentaron.

Esto se debió a que, por la hora, los parques de Argentina ya habían cerrado y Bad Bunny, insistente, instó a Cazzu a que brincaran un portón para entrar al área verde y que sus planes no se vieran frustrados.

“Tuve una cita con Bad Bunny, pero no salió mal, salió bastante bien, era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz, éramos bastante más chicos, no era el Bad Bunny de ahora. Como te digo, no sé si nos acordamos de nosotros bien... me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba cerrado. Él quería entrar a un parque, pero no entendía por qué los parques se cierran en Argentina, fue en los bosques de Palermo, nos sacó un guardia y tuvimos que correr, de hecho”, explicó.