Brad Pitt revela quién es su ídolo: “Daría todo por ser como él”

A casi dos meses de comentar su admiración por Lionel Messi, a quien catalogó como “el mejor atleta del fútbol”, sorprendió otra revelación de Brad Pitt vinculada al mundo del deporte, esta vez en las pistas.

El ícono de Hollywood se declaró fanático de Valentino Rossi, el expiloto de motociclismo y actual corredor de automovilismo italiano, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia.

“Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos”, sostuvo el protagonista de películas como Babel y Troya en una entrevista publicada por la revista especializada Riders Italian Magazine en 2008. El artista agregó que “daría todo por ser como él”.

La fascinación del actor por el deportista italiano de 46 años, se debe a que es un gran seguidor del MotoGP. “Está siempre tranquilo, como invadido por un equilibrio que no parece ni humano”, afirmó al referirse al expiloto de Yamaha, a quien calificó como “un verdadero mago” capaz de “hipnotizarlo” con sus proezas. “Lo que hace con la moto es imposible. Parece que pesa 30 kilos y es capaz de plegarse junto al asfalto sin caerse. Parece que baila, es arte puro”, concluyó la estrella de cine.

PUBLICIDAD

Pero el entusiasmo del protagonista de ¿Conoces a Joe Black? (1998) por las motos va más allá de Rossi, ya que a lo largo de su vida adquirió un total de 12, entre las cuales se encuentra una Harley-Davidson Shovelhead de 100,000 dólares, la misma que le regaló su exesposa y madre de sus hijos, Angelina Jolie.

Entre sus otras reliquias de dos ruedas están una MV Agusta Brutale 910, una Ducati, una Confederate Hellcat F124 y también una Vespa. Pero las motos no solo tienen motivo de disfrute para él, sino también es un método para “escapar de los paparazzi”.

“Los actores y los paparazzi competimos en un deporte poco limpio. A veces sangriento donde reina el odio puro. Esta es una de las razones por las que uso la moto con mucha frecuencia, para poder cambiar carril con velocidad”, se sinceró hace un tiempo.

En el film, el intérprete se pone en la piel de Sonny Hayes, un expiloto de Fórmula 1 que, tras un accidente, decide abandonar las pistas. Sin embargo, regresa para unirse a un nuevo equipo, APXGP, con la tarea de guiar a una joven promesa. Aunque la trama es ficticia, la producción del largometraje se realizó en circuitos reales de la Fórmula 1, como Silverstone, Spa y Las Vegas.

Los comentarios de Pitt generaron gran repercusión en el mundo del automovilismo. Su admiración por Valentino Rossi volvió a resurgir justo cuando el galán de Hollywood se encontraba inmerso en la promoción de su último trabajo, Fórmula 1, la película, en la que su personaje también vive sobre ruedas.

PUBLICIDAD

Para el rodaje, el equipo cinematográfico APXGP dispuso de un espacio real en los “paddocks”, los boxes y otras instalaciones oficiales. Se utilizaron autos especialmente adaptados de F2, equipados con cámaras para lograr una experiencia de conducción hiperrealista.

“Estoy viviendo un sueño. Estar en los boxes, entre equipos reales, sintiendo la energía de este deporte. Es increíble”, declaró el actor durante las grabaciones.