El humor puede ser un aliciente para enfrentar las críticas. Al menos así lo proyecta el actor puertorriqueño Braulio Castillo, hijo, quien asumió con jocosidad la ola de críticas y comentarios que ha recibido luego de hacer unas expresiones en su Facebook sobre una persona a la que describió en sobrepeso y comentó sobre su consumo de un desayuno que a su juicio era poco saludable.

“Acabo de ver en una panadería a una dama (en sobrepeso) desayunarse: un sándwich JQH [jamón, queso y huevo], una bolsita de papitas, un pedazo de bizcocho de chocolate, una chocolatina y una malta. De inmediato me invadió una gran tristeza. Por más feliz que ella se veía, devorando su ‘desayuno’, yo no podía evitar el seguir triste. Inmediatamente, pensé: ‘¿me le acerco, le digo que se cuide, que la queremos saludable, etc.?’, pero a lo mejor no lo iba a tomar de la mejor manera. Después de todo, yo estaría invadiendo su privacidad y el derecho de hacer con su vida lo que ella decida. ¡Qué mal trabajo hemos hecho educando al país!”, escribió Castillo en la publicación, que luego borró de su cuenta, pero que sobrevive en capturas de pantalla.

PUBLICIDAD

Desde el pasado fin de semana el nombre y la imagen de Braulio es objeto de “memes”, bromas, vacilones y diversas opiniones sobre sus expresiones en las redes sociales. Hay quienes lo han criticado fuertemente y otros aplauden su perspectiva sobre la alimentación saludable.

Ante esta situación, el actor participó en un corto video del también actor Jasond Calderón, quien ha hecho famoso la integración de unas manitas en las parodias que realiza en sus redes sociales.

Calderón y Castillo recrearon un paso de comedia en un establecimiento de comida vegana. “¡Lo tenía que hacer! La verdadera presión, comer con Braulio Castillo cerca”, expresó el actor del programa Raymond y sus amigos de Telemundo en la publicación del video.

En el video, Calderón son su personaje de las manitas, ordena varios platos del menú, mientras Castillo lo observa. Al llegar la comida, Calderón opta por solo comer la ensalada que hay en el plato ante la mirada penetrante de Castillo. De esta forma, el actor le saca partido a la controversia.

Castillo aclaró el contexto de sus expresiones y aseguró que no tenía que retractarse sobre el particular.

“En ese momento las palabras que yo utilicé fue que vi a una dama en sobrepeso comerse ciertos alimentos. Yo en ese momento no pensé en las repercusiones que iba a tener, tampoco pensé en los ataques que iba a recibir. Yo circunscribí estrictamente a eso, y de hecho respeté su espacio. Yo no vi ni quién era, ni cómo era, ni nada, solamente utilicé la palabra ‘sobrepeso’”, dijo Castillo en entrevista con Mirelsa Modestti en la emisora WIAC 740 AM.

“Ya todos saben que ha sido una cacería, un flagelo. Pero fíjate, en vez de hacerme sentir atacado, indignado, vulnerable, lo que ha hecho es dar una gran lección de la radiografía del país”, continuó el artista.

“Yo me siento en paz. Yo no tengo ningún remordimiento. A lo mejor una palabra fue desafortunada, chévere, pero mi planteamiento está ahí. Yo no tengo por qué retractarme de lo que yo estaba diciendo. Ahora, a lo que voy es el daño que le pueden hacer a personas frágiles. Me explico: yo ayer inconscientemente venía en el carro regresando a mi casa después de toda esta vorágine, y yo decía ‘Dios mío, yo no voy a poder meterme en un restaurante o no voy a poder bajarme a comprarme un café en una panadería porque me van a insultar’. Y eso es preocupante, porque en el caso mío yo voy a seguir pa’ lante”, reiteró.