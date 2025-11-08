Buscan talentos en Puerto Rico para el musical “School of Rock”

BAS Entertainment anunció la apertura de audiciones para “School of Rock: El Musical”, una producción inspirada en la película de Paramount Pictures y dirigida al público hispanohablante.

Basado en el guión original de Mike White y con música del legendario Andrew Lloyd Webber, este montaje promete una experiencia llena de energía, humor y rock and roll.

La producción formará parte de la esperada Temporada Broadway en San Juan 2026, una propuesta de BAS Entertainment que continúa presentando al público puertorriqueño los títulos más reconocidos del teatro musical internacional con el más alto nivel.

Esta es una oportunidad única para actores, cantantes y músicos con experiencia previa que deseen formar parte de una puesta en escena vibrante y poderosa, donde el talento, la pasión por la música y el trabajo en equipo son los protagonistas.

Los interesados deberán acceder a la página www.schoolofrockpr.com en donde encontrarán toda la información y detalles pertinentes para el proceso de audiciones, la fecha límite es el miércoles, 19 de noviembre de 2025.

Ender Vega, productor de BAS Entertainment, destacó: “Estamos muy entusiasmados de una vez más poder dar oportunidad al talento local que vivan la experiencia de audicionar para uno de nuestros musicales con la posibilidad de ser escogido. Siempre estamos buscando nuevo talento con buena preparación. En esta ocasión veremos jóvenes desde los 12 años de edad en escena.”

La historia sigue a Dewey Finn, un guitarrista apasionado que, tras hacerse pasar por maestro sustituto, enseña a sus alumnos a formar una banda de rock. A través de la música, estos jóvenes descubren su potencial, rompen las reglas y aprenden que el verdadero éxito está en ser fiel a uno mismo.