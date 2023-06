El veterano cantante y productor Danny Fornaris imploró a los individuos que le robaron su automóvil mediante carjacking el pasado jueves a devolverle una computadora portátil y varios discos duros que contienen datos, música e información que es irremplazable.

El ganador de un premio Latin Grammy explicó, mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instragram, que se encontraba en un restaurante de comida rápida en Hato Rey cuando dos enmascarados lo encañonaron y le robaron una guagua KIA Sorento de 2011, color gris y con tablilla HUF056.

“Me abrieron la puerta, me pegaron la pistola en la cara y ya saben todo el revolú, se lo pueden imaginar. Pero estamos vivos, gracias a Dios, que es lo más importante, nos dejaron con vida. También se llevaron, entre muchas otras cosas, lo más importante, que es mi herramienta de trabajo, una (computadora portátil) MacBook Pro con entre siete a ocho discos duros”, relató el artista en el vídeo.

PUBLICIDAD

“Realmente, lo más importante son los datos. Ahí hay proyectos de alrededor de 17 años, un montón de cosas de las cuales no tengo duplicados (backups), cosas que ustedes han escuchado ya, sesiones viejas. Lo voy a decir porque no solo me afecta a mí, sino que también afecta a los artistas con los que he trabajado. Quiero que sepan que ahí hay cosas de proyectos que hice para Don Omar, Tego Calderón, así como un montón de cosas que no han salido”, enfatizó Daniel Fornaris Serrallés, nombre de pila del artista.

Mediante el vídeo, Fornaris suplicó a las personas responsables a devolver la computadora y los discos duros, aunque se queden con el automóvil y los demás efectos dentro del vehículo.

“Además de las cosas que hago de publicidad para eventos y para marcas, también hay proyectos de muchos otros artistas. El punto de este vídeo es que lo compartan para ver si este mensaje le llega a las personas que tienen nuestras pertenencias. Yo sé que alguien las tiene o alguien sabe dónde están y yo confío en que Dios es grande y le puede mover el corazón a estas personas. Que nos entreguen, por lo menos, los discos duros... quédense con la guagua, con la laptop, pero necesitamos todos esos datos (en los discos duros). No solamente me robaron a mí, sino que le están robando a todos esos artistas que les mencioné”, subrayó.

“Y a los que nos asaltaron, de verdad, del fondo de mi corazón, que Dios los bendiga. Nos dejaron con vida y ya, para mí, eso es una muestra bien grande. Nosotros fuimos víctimas de un carjacking, y ustedes definitivamente, han sido víctimas de su entorno, del sistema, de las situaciones que tuvieron creciendo, que los llevaron a tener que meterse en la calle. No los juzgo, los comprendo: está mal, pero puedo comprender de dónde viene todo y nos dejaron con vida. Con eso estoy más que agradecido, pero necesitamos nuestras cositas, nuestros datos por lo menos”, recalcó Fornaris.

El artista y productor solicitó que cualquier persona que tenga información sobre sus pertenencias pueden comunicarse al 787-409-7280 o mediante mensajes directos por Instagram.