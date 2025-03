Un representante de la herencia del actor Gene Hackman busca impedir la divulgación pública de los informes de autopsia y de la investigación , en particular las fotografías y los videos de las cámaras corporales de la policía, relacionados con las recientes muertes de Hackman y su esposa, Betsy Arakawa . Sus cuerpos, parcialmente momificados, fueron descubiertos en su hogar en Nuevo México en febrero.

El marcapasos de Hackman mostró su última señal de actividad el 18 de febrero, indicando un ritmo cardíaco anormal el día en que probablemente murió. Los cuerpos de la pareja no fueron descubiertos hasta el 26 de febrero, cuando trabajadores de mantenimiento y seguridad acudieron a la residencia en Santa Fe y alertaron a la policía, dejando un misterio para las autoridades y los investigadores forenses .

“La pareja llevó una vida privada ejemplar durante más de treinta años en Santa Fe, Nuevo México, y no exhibieron su estilo de vida”, señala la petición.

Según Amanda Lavin, directora legal de la organización sin fines de lucro New Mexico Foundation for Open Government, la ley de acceso a los registros públicos en Nuevo México prohíbe el acceso a imágenes sensibles, incluidas aquellas que muestran a personas fallecidas. También señaló que parte de la información médica no se considera de acceso público según la Ley de Inspección de Registros Públicos del estado.