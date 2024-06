Celine Dion sufre una fuerte convulsión durante el rodaje de su nuevo documental

En el video que ya circuló por distintos portales se puede ver a la intérprete de “My Heart Will Go On”, la icónica canción de Titanic (1997), sufriendo un espasmo prolongado durante una consulta médica. La escena tiene una duración de 10 minutos, donde experimenta los dolores de la enfermedad que causa rigidez muscular, la cual se prolonga con el paso del tiempo. “No sé cómo expresarlo, es como… ¿Sabes? No tener control de ti misma”, comenta tras el episodio.

En uno de los recortes, la artista más exitosa de todos los tiempos, promete volver al escenario cuando su cuadro mejore. “Todavía me veo bailando y cantando. Siempre encuentro el plan b y el plan c, ya sabes. Ese soy yo. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Pero no me detendré. No pararé”, continuó.