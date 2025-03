Clarissa Molina descarta congelar sus óvulos: “Si se me da natural, perfecto”

En los últimos tiempos, congelar óvulos se ha convertido en una opción para miles de mujeres, entre ellas celebridades, que por temas de trabajo, no sentirse listas u otras razones personales han adoptado esta medida con la finalidad de preservar su fertilidad y convertirse en madres en el futuro.

“Yo lo iba a hacer casi, en un momento no lo llegué hacer, no lo logré hacer, y de hecho ni lo voy a hacer ya, si se me da natural perfecto", explicó la comunicadora y actriz dominicana, de 33 años.