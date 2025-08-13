Opinión
13 de agosto de 2025
89°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clovis Nienow y Clarissa Molina: ¿nueva pareja a la vista?

La dominicana y el mexicano demostraron la buena química que existe entre ambos durante una entrevista

13 de agosto de 2025 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clovis Nienow y Clarissa Molina demostraron buena química. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Clarissa Molina y Clovis Nienow se reunieron para hablar de todo un poco, hasta de amor. Lo anterior, como parte de una entrevista que le hizo la dominicana al conductor de “Hoy día” de Telemundo en su podcast “Clarissima: donde todo puede pasar”.

RELACIONADAS

En la conversación, Nienow habló del momento cuando vio a sus padres muertos. “Es difícil porque obviamente te quedas sin padres, huérfano”, dijo. Además, sostuvo que no se “muere” por tener amigos porque prefiere calidad que cantidad.

Molina aprovechó para preguntarle si volvería a entrar a un “reality show”. “Si tuviera la oportunidad de volver a entrar a otro ‘reality show’, mi mejor amigo sería la cámara… que es el público”, indicó.

El momento más revelador, sin embargo, fue cuando la presentadora le preguntó: “¿Qué valoras hoy en día en una relación?”.

El mexicano respondió: “Yo me entrego mucho. En mi siguiente relación me gustaría construir algo a futuro. Quisiera una mujer que me haga feliz, pero que también me dé la oportunidad de hacerla feliz”.

La exparticipante de “Nuestra Belleza Latina” quiso saber si el exhabitante de “La casa de los famosos 4″ tenía a alguien a la vista. “Ahora estoy soltero”, contestó Nienow al mismo tiempo que le preguntó “¿tú estás soltera?”. Molina respondió con una sonrisa picara: “Sí”.

Los seguidores de ambos en las redes sociales aprobaron la relación en caso de que surja algo entre los comunicadores. “Estaríamos de acuerdo con esta relación”, “Clarissa, sin duda, es una buena niña. Se merece un Clovis, de verdad. Los dos son muy buenas personas” y “Ya queremos esta pareja. Los dos de buen corazón”, son tres de los muchos comentarios de la audiencia.

El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”.Luis Antonio decidió darle continuidad a una de sus colecciones favoritas. Luis Antonio junto a Kiara Liz Ortega y Jennifer Colón.
1 / 17 | Aleska Génesis, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh modelan la nueva colección de Luis Antonio . El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”. - Suministrada/ Gabriel Caro

Clovis Nienow, Clarissa Molina, Relaciones
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
