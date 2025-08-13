Clovis Nienow y Clarissa Molina: ¿nueva pareja a la vista?

Clarissa Molina y Clovis Nienow se reunieron para hablar de todo un poco, hasta de amor. Lo anterior, como parte de una entrevista que le hizo la dominicana al conductor de “Hoy día” de Telemundo en su podcast “Clarissima: donde todo puede pasar”.

En la conversación, Nienow habló del momento cuando vio a sus padres muertos. “Es difícil porque obviamente te quedas sin padres, huérfano”, dijo. Además, sostuvo que no se “muere” por tener amigos porque prefiere calidad que cantidad.

Molina aprovechó para preguntarle si volvería a entrar a un “reality show”. “Si tuviera la oportunidad de volver a entrar a otro ‘reality show’, mi mejor amigo sería la cámara… que es el público”, indicó.

El momento más revelador, sin embargo, fue cuando la presentadora le preguntó: “¿Qué valoras hoy en día en una relación?”.

El mexicano respondió: “Yo me entrego mucho. En mi siguiente relación me gustaría construir algo a futuro. Quisiera una mujer que me haga feliz, pero que también me dé la oportunidad de hacerla feliz”.

La exparticipante de “Nuestra Belleza Latina” quiso saber si el exhabitante de “La casa de los famosos 4″ tenía a alguien a la vista. “Ahora estoy soltero”, contestó Nienow al mismo tiempo que le preguntó “¿tú estás soltera?”. Molina respondió con una sonrisa picara: “Sí”.

Los seguidores de ambos en las redes sociales aprobaron la relación en caso de que surja algo entre los comunicadores. “Estaríamos de acuerdo con esta relación”, “Clarissa, sin duda, es una buena niña. Se merece un Clovis, de verdad. Los dos son muy buenas personas” y “Ya queremos esta pareja. Los dos de buen corazón”, son tres de los muchos comentarios de la audiencia.