Con nuevo podcast Laura Hernández: “Estoy cerrando un capítulo y abriendo otro”

“Mi proceso fue uno largo y doloroso, pero logré salir y ese no fue el final. Ha sido un proceso de transformación de 22 años. No ha sido nada fácil ni sencillo y he tenido que trabajar conmigo, mirarme por dentro y entender qué cosas pasaron en mi vida que me llevaron al lugar donde estuve”, recordó Hernández, quien en 2024 lanzó su primer audiolibro y podcast: “Libre en cuerpo y alma”