Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el productor y empresario Rafael “Raphy” Pina Nieves y los exponentes de música urbana Daddy Yankee y Don Omar, acaba de surgir. Se trata de las expresiones de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del intérprete de “Gasolina”, en un adelanto de su entrevista con Santiago Matías de la emisora dominicana Alofoke Radio FM.

“Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. Eso duele. ¿Tú sabes qué es que pase el tiempo y digas ‘Te quitaste’? No hay excusa. Entonces tú quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación. Eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes que en el fondo de tu corazón que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo”, expuso el también empresario de 45 años.

Los hechos se remontan al 2016, cuando William Omar Landrón Rivera, nombre propio de quien debutó en la música en el 2003 con el disco “The Last Don”, argumentó que tuvo problemas con el sonido durante el concierto que presentaba con Daddy Yankee como parte de la gira “The Kingdom”, en Las Vegas, donde el público escogería a su favorito.

En octubre de este año, Landrón Rivera tuvo una entrevista con el DJ, productor, locutor e “influencer” panameño Rodney Sebastian Clark Donalds, mejor conocido como “El Chombo”. En su conversación recordó el momento en que abandonó su gira con Ayala Rodríguez tras el suceso. El reguetonero fue más allá e, incluso, habló de un complot contra su figura.

“¿Te apagué la consola en el Madison, en los otros conciertos que tuvimos y la gente me vió como el ganador?”, el “Big Boss”, como es conocido a nivel internacional.

La versión de Daddy Yankee ha causado revuelo en las redes sociales y levantado comentarios de todo tipo. “Daddy Yankee no es un cantante. Daddy Yankee es un movimiento”, manifestó un usuario. “Soy fanático ‘full’ de Don Omar, pero la sinceridad que siempre ha caracterizado a Daddy Yankee es de admirar”, sostuvo otro seguidor.

Hasta el momento, Don Omar no se ha expresado sobre las declaraciones de su colega.