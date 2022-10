Cada día que pasa el productor Rafael “Raphy” Pina y el exponente urbano Don Omar dejan de manifiesto público la controversia que protagonizan desde que quebrantaron hace más de siete años su estrecha relación laboral que se extendía a un vínculo de compadres y amigos. La pugna entre ambos pareciera no tener fin.

A dos semanas de que Willam Omar Landrón, nombre de pila del reguetonero, reviviera la controversia entre ambos con sus declaraciones al influencer y locutor panameño Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como “El Chombo”, el productor Pina le contestó al artista urbano desde la cárcel federal Butner en Carolina del Norte. Pina cumple una condena de tres años y cinco meses de prisión por violaciones a la ley federal de armas.

Don Omar dio primero su versión sobre las razones por las que no continuó la gira “Kingdom” con Daddy Yankee en los Estados Unidos bajo la producción de Pina y le habló directamente a su exmanejador durante la entrevista.

PUBLICIDAD

En la mañana de ayer, lunes, Pina hizo una publicación en sus redes sociales para dejar saber que produjo un video en el que le respondió al intérprete de “Pobre Diabla” y ofreció su versión de lo qué sucedió en la gira “Kingdom” y la ruptura con Don Omar. El productor lanzó anoche un video publicado en su canal de YouTube bajo la serie “¿Quién es Raphy Pina?”.

En la entrevista del rapero a “El Chombo”, este dio entender que Pina, a pesar de que era su manejador de carrera tuvo una mayor deferencia y preferencia hacia Daddy Yankee y que la razón de su retiro de la gira se debió a un posible sabotaje por parte de la producción del espectáculo, al supuestamente apagarle la consola principal en un concierto de Las Vegas. Don Omar abandonó la función y no completó la gira.

“De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “BOCÓN”, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento perfecto, para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su cómplice se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir. Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado TU SABES LO QUE QUIERO DECIR con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque se que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD?”, expresó Pina en su Instagram previo a la difusión del video publicado en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

“Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL”, añadió el productor y pareja de Natti Natasha.

Lo que respondió Pina en el video

El productor artístico y padre de cuatro hijos grabó un video sentado en el interior de la cárcel donde expuso su versión desde la concepción de la idea de realizar el concierto “Kingdom” que se presentó con éxito en tres funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Don Omar señaló en la entrevista que la idea y creación del concepto original fue de su autoría y que esa idea original se gestó en el 2013 y no fue hasta el 2015 que se pudo efectuar, pero bajo un nuevo concepto con Daddy Yankee. Pina sostuvo que la idea del concierto y las promociones fue de ambos.

El productor dijo que fue él quien hizo el acercamiento a Daddy Yankee y que la aceptación del reguetonero fue a partes iguales.

En la producción realizada por Pina se expone pietaje inédito del proceso antes del show y en las funciones.

Pina aseguró que Daddy Yankee alquiló por un mes el coliseo Mario Quijote Morales, lo cual es cierto, para su preparación de los dos rounds que le tocaban en escena, mientras que Don Omar solo “ensayó días antes”. Afirmó que la presentación del “Big Boss” fue superior de manera global.

PUBLICIDAD

Pina aclaró que nunca tuvo acceso al trabajo y los ensayos de Daddy Yankee, puesto que su relación laboral era con Don Omar y eso representaba un conflicto de interés. De hecho, el productor afirmó que las conversaciones con la voz de “Gasolina” se daban solo en los pasillos del coliseo o cuando algo ocurría de forma imprevista.

Especificó que tanto Don Omar y Daddy Yankee le reclamaron por acciones y desacuerdos.

En el video Pina presentó una carta de intención con términos y condiciones contractuales en relación a un contrato que fue firmada por Raymond Ayala y William Omar Landrón. El documento contiene las firmas e iniciales de ambos artistas. Se desconoce si luego se realizó otro acuerdo entre las partes para la realización de los conciertos.

Don Omar, en cambio, enfatizó en su entrevista que tras el abandonar la gira en Estados Unidos, él sabía que no habría una posible demanda por incumplimiento porque “no tenían contrato conmigo”.

“Fueron tan estúpidos que empezaron a vender una gira en la que no tenían ni un contrato conmigo. Si hubieran tenido el contrato del que hablaban ustedes me hubieran demandado y me dejaban en la calle. ¿Saben qué? se metieron la lengua en donde ustedes saben...”, precisó Don Omar.

Sobre el alegato de Don Omar de que le apagaron la consola principal del show en Las Vegas, Pina no habló en el especial.

Don Omar concederá otra entrevista

El productor Pina culminó el video con el relato de una supuesta carta que le envió por email a Don Omar donde detallaba los desacuerdos y las fallas por lo que daba terminada su relación laboral. Según dijo esa fue la última comunicación que tuvo con el reguetonero.

PUBLICIDAD

“Le hice un email que llevaba tres meses escribiendo. Le puse todos los fallos desde el comienzo, todas las cosas que hizo para hacerme daño, todo lo que hizo para hacerle daño a todo el mundo. Todos los negocios que hizo que era fracaso... las tenis, los carros... todo. Y le dije la diferencia que era yo. Terminó el concierto en el Staples Center y send. Le dije, te voy a ver en diez años arrepentido predicando, hablándole al mundo lo malo que fuiste... ya no serás Don Omar serás Don nadie”, finalizó el productor que lanzará otra temporada en YouTube titulado, “La otra cara de la moneda”.

Ante las expresiones de Pina, Don Omar anunció esta mañana que concederá una nueva entrevista a “El Chambo” por lo que al parecer la polémica continuará.

“Segunda cátedra preparen el popcorn”, escribió el artista junto a una imagen en sus redes sociales.

Don Omar y Pina han tenido múltiples problemas que han culminado en los tribunales. El pasado 24 de enero de 2022 en el Tribunal de Miami-Dade, en Florida se desestimó la demanda contra Don Omar, por parte de Pina en la que alegaba daños económicos y a su reputación porque el cantante lo llamó en sus redes sociales “chota”. El litigio comenzó en marzo del 2021.

En abril de 2022 el juez Carlos López, del Tribunal de Miami-Dade, en Florida, determinó que Pina deberá pagar los honorarios y costos de los abogados de Don Omar, tras perder la demanda por difamación. Pina tendrá que pagar $137,840 a Don Omar por costos de abogados.