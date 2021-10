El comediante y productor Danilo Beauchamp dijo esta mañana que por los pasados siete años ha tenido que lidiar con la condición de psoriasis. Su testimonio como paciente diagnosticado con esta enfermedad autoinmune, que se manifiesta en la piel con manchas rojas y escamosas, la compartió para crear conciencia y solidarizarse con otros pacientes que la padecen.

“Para mí es un reto, por primera vez decir que soy un paciente de psoriasis. Podría decir que gracias a los tratamientos he podido mejorar mucho”, dijo al destacar que se estaba presentando sin chaqueta para dejar al descubierto sus brazos y evidenciar la mejoría que ha tenido al recibir un tratamiento adecuado.

Beauchamp conversó del tema desde el Recinto de Ciencias Médicas, de la Universidad de Puerto Rico, como parte de una actividad educativa y apertura de una campaña colaborativa con la Revista de Medicina y Salud Pública, además de que hoy se celebra el Día Mundial de la Psoriasis.

PUBLICIDAD

El también locutor contó que la psoriasis se le ha manifestado en el cuero cabelludo, en placas, inversa, y uñas, además que le llegó a comenzar en la cara. En tono jocoso mencionó que en un momento dado tenía recetadas como unas 35 cremas diferentes y que se olvidaba de las que debía aplicar en ocasiones y lugares diversos.

“No tienen idea de lo que uno sufre cuando es paciente de psoriaris, ya sea con el ardor y el picor. En el caso mío que me cubría la cabeza completa, era más que evidente. La gente en la sociedad piensa que esto se pega. Te cogen un poco de rencor y miedo. Por eso estoy aquí, para que la gente que tenga psoriasis entienda que estamos para apoyarnos y para que la gente en Puerto Rico y el mundo se oriente de que somos personas completamente normales, pero con una condición en la piel que es para toda la vida”, manifestó el también locutor de la emisora radial La Nueva 94.

Según Beauchamp, por lo progresiva que estaba su condición, durante la pandemia se orientó, le hizo caso a los dermatólogos, siguió las instrucciones al pie de la letra y mejoró totalmente con el tratamiento que actualmente recibe, que incluye unas inyecciones cada tres meses.

Uno de los retos que ha tenido durante este tiempo es aprender a controlar el estrés, modificar la reducción en el consumo del alcohol, no estar muy expuesto al sol, cuidar la alimentación y ejercitarse para tener un peso saludable y no caer en obesidad; algunos de los desencadenantes de la condición.

PUBLICIDAD

A muchos pacientes, además de afectarle el aspecto físico, padecer psoriasis les afecta el aspecto emocional. Sin embargo, Beauchamp comparte que su profesión le ha ayudado a mantenerse creando y que esto no le afecte. Incluso, señala que ha podido llevar una vida normal, aunque sentía picor todo el día y le resultaba tedioso el cómo tenía que manejarlo.

“Ya la misma gente en la televisión me lo decían, lo notaban, tenía que maquillarme la psoriasis en todas las comedias, en las presentaciones, en todo. Cada año fue aumentando y tenía que maquillarme más. Era un proceso que resultaba tedioso. La realidad es que yo trabajo en el medio, si eres figura pública en este país tienes que tener el cuero duro. En mi caso, es diferente al resto de las personas porque no están acostumbradas a que te estén mirando todo el tiempo. Llegué a sentir el rechazo y me preguntan qué es. Mucha gente me ha escrito en las redes sociales preguntándome sobre la apariencia de mis codos y la cabeza, por ejemplo”, indicó.

A los pacientes con psoriasis les dijo que la condición es común, aunque la gente no sepa de qué trata, y los exhortó a llevar una vida normal, y que no se sientan cohibidos.

“Tienen que acudir al dermatólogo porque lo importante de esto es controlarlo y pienso que mientras más personas se atiendan los medicamentos van a bajar los precios porque la demanda es la oferta. Hay personas que tienen costos bien elevados para poder tratarse”, añadió.

Esta enfermedad no le era desconocida a Beauchamp, pues su padre también la padece. Fue en el área de los codos donde primero se le manifestó la condición y luego en la cabeza. Además, resaltó que personalmente esta no le ha limitado sus relaciones con su familia ni con personas a su alrededor. Tampoco en sus relaciones amorosas, ni de manera profesional. Actualmente, tomó una pausa del programa que produce y conduce en La Mega y desconoce si regresará con una nueva temporada o da el salto a otro canal de televisión.