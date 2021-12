El comediante Danilo Beauchamp reveló en un vídeo a través de sus redes sociales que había dado positivo al COVID-19 en una prueba de antígenos que se realizó ayer miércoles. Según el actor y presentador, se contagió durante el pasado fin de semana y comenzó a tener síntomas de la enfermedad en la madrugada del martes, a pesar de estar vacunado.

“¿Qué es la que hay corillo? Vengo a decir lo que me corresponde, por la salud mía y la de todos ustedes. El martes me llamó un amigo mío, para decirme que un amigo de nosotros, salió positivo al COVID-19. Esa persona también se hizo la prueba de COVID-19 y salió positivo. Yo salí negativo el martes”, explicó el locutor del programa radial “El Reguero” de la emisora La Nueva 94 FM. “Pero el martes por la noche me sentí súper mal, por lo que el miércoles fui a hacerme la prueba de antígenos y salí positivo. Ya me hice la del PCR, no me ha llegado el resultado, pero sí, tengo varios síntomas de lo que es el COVID-19″.

Debido a que debe permanecer acuartelado por precaución, Beauchamp indicó que no se iba a poder presentar este próximo fin de semana en los espectáculos de comedia que tenía pautados en las ciudades de Orlando y Tampa, en Florida, además de no poder estar en radio.

El actor también quiso dejar claro que, a pesar de que estaba vacunado, tenía síntomas, por lo que era importante que las personas no se descuidaran. “Yo tengo tres vacunas y no me siento bien. Así que imagínense si no tuviera las tres vacunas. Mi consejo es que se vacunen y que no se crean que son inmortales”, continuó el actor de películas como “Los Domirriqueños” y “Mi verano con Amanda 3″. “Las personas que se ponen una vacuna se creen que están exentos, los que se ponen dos se creen que son inmortales y los que se ponen tres se creen que son bestias. Como yo, que fui una bestia este fin de semana y con tres vacunas como quiera me fui a janguear, y hoy en día tengo COVID-19″.

El vídeo estuvo acompañado por un texto en el cual también pidió disculpas por la situación y aclaró que las presentaciones en Florida no estaban canceladas, sino que iban a ser pospuestas. “Mis disculpas a todas las personas, especialmente a las que estuvieron conmigo el fin de semana y a las que iba a ver este “weekend” en Orlando y Tampa. Esto es algo fuera de mi voluntad, pues como explique en mi vídeo pensamos que ya salimos de esta pandemia... El evento no está cancelado, se pospondrá. Envíenme fuerzas, los amo”, concluyó Beauchamp.