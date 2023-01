Dayana Torres celebra un triunfo en la vida de su hijo Cristian quien se estrenó como artista de cómics en una nueva publicación de “La Borinqueña Comics” del escritor puertorriqueño Edgardo Miranda.

La Miss Universe 1993 compartió una publicación en sus redes sociales con la creación de su hijo Cristian, la caricatura “Oro, el Coquí Dorado” y le dedicó un emotivo mensaje de orgullo. Cristian es el hijo mayor de la exreina de belleza, fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

La orgullosa madre reveló el diseño del personaje creado por Cristian.

“2023 Me sigue Sorprendiendo. Mi hermoso y talentoso Cristian está haciendo su debut como comic book artist 🧑🏻‍🎨! With a new 🇵🇷 Puertorican Hero:✨ Oro, el Coquí Dorado. Viste papito, hard work, dedication, consistency y perseverancia pays off!!!I’m beyond Proud of you... tu talento nos sigue impresionado...! Esto era meant to be! Y no podía ser más perfecto pq doy Fe de tu amor y orgullo por ser 🇵🇷 y nuestra gente!!! Que viva PUERTO RICO! Y nuestro Coquí!”, expresó Torres, quien despidió el año en Puerto Rico como la presentadora del especial “New Year’s Rockin’ Eve” desde el Distrito T Mobile.

La presentadora agradeció al creador de La Borinqueña, Edgardo Miranda por la oportunidad concedida a su hijo.