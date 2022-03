Con motivo de su primer aniversario con su pareja, la exMiss Universe, modelo y empresaria puertorriqueña Dayanara Torres compartió recientemente con sus más de millón y medio de seguidores en Instagram, lo bien que había pasado ese día, aunque mantiene por ahora a su pareja en el anonimato.

En un vídeo en el que aparece sonriente y alegre, vestida con un traje floreado que marcaba su esbelta figura, sujetando la mano de su novio, Dayanara mostró varios visuales de una romántica velada a bordo de una embarcación en la que se ve una vista de los edificios de Miami, globos de diferentes colores y la mano de su enamorado.

Con la etiqueta # Aniversario #Miami #Love #MeuAmor #Aniversario #Anniversary y una hilera de flores, corazones y motivos de celebración, la beldad mostró varios detalles de la festividad, como champán y diferentes platos de comida. Una celebración por todo lo alto en el que se nota la felicidad de la exreina de belleza, aunque no ha querido dar a conocer la identidad de su nuevo amor.

No obstante, hace unos meses confirmó que tenía novio y el Día de los Enamorados compartió una foto, aunque solo se podía observar su oreja.

A finales del año pasado, la beldad boricua se mostró feliz con la colaboración que hacía con la empresa puertorriqueña Me Salvé para confeccionar una línea exclusiva de artículos para el hogar. ““Me siento sin ataduras, hago de todo. He tenido la bendición de hacer tantas cosas en mi vida, pero en este momento esto de la línea es algo tan mío, que me llena, que me quita el sueño. Estoy feliz, es una bendición porque siempre había soñado con tener una línea de cojines, sofá, cosas de cocina, cortinas de baño y toallas”, manifestó la modelo puertorriqueña en ese momento.

Esta nueva relación le llegó a la exMiss Universe dos años más tarde de haber sido diagnosticada con cáncer de la piel, y de la eventual ruptura con su prometido Louis D’Esposito, quien reveló en aquel momento que no podía manejar la situación y con la enfermedad de Torres. La también actriz ya está libre de la enfermedad, según ha compartido.