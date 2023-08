La presentadora y exreina de belleza Dayanara Torres festejó el cumpleaños de su hijo Ryan Muñiz Torres con un video de momentos íntimos e inéditos en el que se manifiesta la complicidad y el amor de madre.

Ryan, el menor de su hogar y fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, cumplió 20 años. La Miss Universe 1993 compartió anoche un tierno y hermoso mensaje en las redes sociales con un video que recoge algunos de los momentos importantes del joven desde la infancia hasta el presente.

Torres señaló que al ser madre de Ryan se convirtió a su vez en su aprendiz y se llenó de fuerzas para salir hacia adelante en medios de las adversidades. En una de las imágenes que compartió se observa al joven a su lado, mientras ella recibía el tratamiento contra el cáncer de piel que le fue diagnosticado en el 2019, condición que pudo vencer.

PUBLICIDAD

“Mi siempre bebé Ryan. ¡Felices 20! ¡Te amo mi Ryan!!! Llegaste a mi vida a enseñarme tanto... Mi vida se llenó de fuerzas para seguir adelante... Eres mi inspiración... You are fearless!!! Que honor ha sido aprender de ti, verte crecer y convertirte en el young man you are today... Me siento tan orgullosa de ti, de tu hermoso corazón, de cómo ves la vida sin miedos, a ti nada te detiene... Gracias por cuidarme y protegerme cuando más lo necesitaba. The future is ALL yours... Cant wait for the world to see what you will create!”, expresó la presentadora del programa “El Gordo y la Flaca” de Univision que ahora reside en Miami, después de vivir años en Los Ángeles.

La exreina puertorriqueña siempre se ha dedicado de lleno al cuidado de sus dos hijos Cristian y Ryan. Cristian se graduó en mayo de este año en Nueva York. En ese entonces le dedicó una hermosa carta.

El cumpleañero Ryan es el que ha seguido los pasos de su madre al incursionar en el campo del modelaje y además tiene activo un acercamiento con la música como su padre. Además, guarda un gran parecido con el intérprete salsero.

Seguidores de la presentadora puertorriqueña le destacan a través de diversos mensajes que el joven “es igual a su padre, pero con los ojos tuyos”.