La Miss Universe 1993, Dayanara Torres, ha vivido esta semana grandes emociones y alegría a través de los diversos reconocimientos que le han hecho el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi; la Legislatura y los puertorriqueños en conmemoración de sus 30 años como reina universal.

Mañana, domingo, el encuentro será con su gente, con los primeros que la respaldaron en el pueblo de Toa Alta, donde la eligieron como representante del municipio hasta ganar la corona en el certamen Miss Universe, celebrado el 21 de mayo de 1993, en Ciudad de México.

La presentadora, radicada en Miami, celebrará en grande su aniversario 30 como soberana universal con una gran caravana por los barrios de Toa Alta que culminará en una gran fiesta en la plaza pública del municipio.

“Ahora regreso a celebrar en grande estos 30 años con mi gente y con mi pueblo de Toa Alta. Sé que viviré momentos inolvidables, muchos sentimientos, una que otra lágrima de alegría y a disfrutar con todos, ¡el orgullo que se siente ser puertorriqueño!’, afirmó la exreina de belleza a El Nuevo Día.

Los toalteños recibirán a partir de las 12:30 p. m. a la exreina de belleza para recorrer en caravana los barrios y sectores de Toa Alta hasta concluir en la plaza pública, donde la actriz y presentadora será reconocida y servirá un rico sancocho para los asistentes. La caravana, que realizará Torres junto a sus dos hijos, Cristian Anthony y Ryan Anthony Muñiz Torres ,se extenderá por casi dos horas, y una vez la exreina de belleza llegue a la plaza municipal, estarán en tarima los artistas Charlie Aponte y Manny Manuel, así como una variedad de artesanos y granja de animales.

“Esta celebración Toa Alta la merece. Mi pueblo ha sufrido en grande con el huracán María y los terremotos, hasta el teatro El Josco, donde tantas veces me ponían a caminar para practicar en tacos, subir y bajar escaleras, entrevistas… hoy está sellado. Al igual que nuestra iglesia y muchos edificios más... Que vengan de toda la isla, que conozcan de mi pueblo, de donde salí y que mis toalteños sientan el orgullo de ser de donde somos y la alegría que tanto llena a un pueblo que ha sido afectado tanto en los últimos años”, aseguró la presentadora que el pasado martes recibió un reconocimiento de parte del gobernador Pedro Pierluisi, en el Salón de los espejos de La Fortaleza, y el jueves, por la Cámara de Representantes en el Capitolio.

Sobre su cambió de vida a partir de ser la tercera puertorriqueña en traer una corona universal a Puerto Rico, la exreina de belleza lo resume como una gran bendición de la que vive agradecida.

“Son demasiadas las emociones, recordar tantos momentos importantes y cada etapa de mi vida que surge a través de haber ganado el Miss Universo 1993. Ese momento tan especial para mí, para mi familia y para el pueblo de Puerto Rico. Han sido momentos que solo se pueden explicar por la mano de Dios... Que me encuentran en mi Plaza de Toa Alta las personas correctas... que me apoyaron, ayudaron, guiaron y confiaron... y mi vida entera cambió, no existe otra explicación. Mi historia cambió. Viajé a tantos países que solo conocía en los libros de la escuela. Conocí tantas personas importantes, líderes de países, amistades, culturas, tantas memorias inolvidables... todo lo vivido y aprendido me hizo crecer rápido”, sostuvo la artista que se ha disfrutado hasta la saciedad su visita a su patria junto a sus dos hijos.

Dayanara Torres cautivó la atención de legisladores y público en general. La exreina de belleza estuvo acompañada por sus hijos y su progenitora. (Suministrada)

La gran caravana saldrá a partir de las 12:30 p. m. desde la avenida La Providencia hasta la avenida Toa Alta Heights. De ahí seguirá en ruta por los barrios y sectores, incluyendo los barrios Ortiz y Piñas, donde la actriz forjó su infancia. Incluye un trayecto en la carretera 167, en Bayamón, en ruta hacia la avenida Los Palacios.

La presentadora del programa “El Gordo y la Flaca”de Univision invitó a todos los puertorriqueños a la celebración.

Dayanara Torres durante el homenaje esta semana en el Capitolio de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Quiero que compartan conmigo este domingo en la caravana. Habrá música, orquestas, comida y muchas cosas más... Celebrar en mi tierra y en el pueblo que desde el día que me vieron confiaron en mí, me apoyaron y nunca me soltaron”, concluyó.