De la silla de ancla a inspirar metas: Mónika Candelaria lanza “Make This Happen”

La mujer ancla de “Noticentro al Amanecer”, Mónika Candelaria, vive una etapa de plenitud profesional que la ha llevado a dar un paso más allá de la pantalla chica para continuar conectando con el público, esta vez de una manera diferente: liderando “Make This Happen”, un evento de desarrollo personal dirigido a mujeres profesionales y emprendedoras.

El Nuevo Día conversó con la periodista, quien contó cómo nació la idea de este evento que, además de inspirar y empoderar, busca ofrecer herramientas prácticas para que cada una de las participantes logre cualquier meta que se proponga “haciendo que las cosas pasen”.

“Vamos a empezar el 2026, un nuevo año, proyectándonos en lo que deseamos lograr en la vida. Hay que hacer que las cosas pasen, que tus sueños sucedan, y ese es el vivo ejemplo de mi propio sueño”, expresó emocionada Candelaria sobre el evento que tendrá lugar el próximo sábado, 24 de enero, en el Parque La Marquesa, en Guaynabo.

PUBLICIDAD

“Esto era algo, un evento que tenía desde hace mucho tiempo planificado en mi mente… lo quería hacer desde hace tiempo, poder conectar con la audiencia femenina de otra manera, fuera de la silla de mujer ancla en ‘Noticentro al Amanecer’. Como dicen por ahí, poner ese granito de arena en lo que es el desarrollo personal y profesional de las mujeres”, explicó, quien precisamente eligió el día de su cumpleaños para dar este importante paso.

Para esta primera edición, se ofrecerá una experiencia integral enfocada en el liderazgo, el crecimiento personal y el bienestar. La jornada incluirá talleres, conversatorios, espacios para la reflexión y dinámicas diseñadas para motivar a las asistentes a tomar acción hacia sus metas.

¿Qué necesidad identificaste en la sociedad que te llevó a diseñar esta experiencia?, le preguntamos.

“Creo que la necesidad que tenemos todos de alguna manera y que se debe reforzar todos los días: el amor propio. Aunque la gente lo escuchará como un cliché, pero yo lo veo más como una palabra muy poderosa que hay que tenerla en cuenta todos los días y trabajar por eso. Así que nosotros queremos, en el evento, aportar desde adentro, desde el amor propio”.

Además del taller “Manifestación positiva” y la dinámica de cierre “Mi compromiso contigo”, el programa contará con la participación de expertas como la Master Certified Coach Agnes Torres, con el taller “Tips 4You: Trucos para la belleza del alma”; la psicóloga clínica, doctora Irma Torres, con el taller “Hacking Wellness”; y la maestra de yoga y sound healer Jessica SUGÜ Rodríguez, con el taller “El despertar de tus sueños”.

PUBLICIDAD

“‘El despertar de tus sueños’ va a incluir una meditación guiada, ejercicios de respiración y un baño de sonido. Cuando las personas lleguen, lo único que tienen que hacer es desconectarse del exterior y empezar a conectar con su interior. Con esta experiencia van a comenzar el día más receptivas y con una mejor disposición a absorber toda esa información”, agregó por su parte Jessica Rodríguez al hablar sobre lo que se espera de la agenda de actividades.

Como parte del proceso, las participantes trabajarán en su plan de acción personal al poner en práctica las diferentes herramientas del taller para crear, durante el evento, su tablero de visión o vision board, con el propósito de dar enfoque a sus metas y propósitos.

¿Qué impacto esperas que este ejercicio tenga en sus vidas después del encuentro?

“Un plan de acción y dejarles saber a cada una de ellas que son únicas, especiales e irrepetibles y que ellas tienen toda la capacidad de poder lograr lo que ellas quieren en la vida. La vida es una y que se nos puede ir así en un abrir y cerrar de ojo. Y qué mejor que, si no lo lograste, tener esa satisfacción de poder intentar lo que te mereces”, concluyó Candelaria.