Este sábado por la noche, la noticia de la muerte de Matthew Perry, de 54 años, sorprendió al mundo. El reconocido actor por su labor en la serie “Friends” fue encontrado muerto en su casa de Los Angeles, según informó el medio especializado TMZ.

Perry saltó a la fama cuando se puso en la piel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90 llamada “Friends”, que aún hoy sigue vigente entre los amantes de las series. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público gracias a sus gestos y chistes en los 234 episodios de las 10 temporadas.

¿De qué murió Matthew Perry?

Según el medio TMZ, el actor norteamericano “aparentemente se habría ahogado” en su bañera tras un ataque cardíaco. “Nuestras fuentes dicen que fue encontrado sin vida en un jacuzzi de su casa en Los Angeles”, explicaron desde el medio estadounidense.

Si bien el actor tuvo varias recaídas en su adicción a las drogas y al alcohol, fuentes policiales confirmaron que no se habrían encontrado drogas en el lugar de su muerte.

Asimismo, Ángel de Brito dio algunos detalles más en su cuenta personal de X (antes Twitter). “Las primeras noticias relatan que se habría ahogado en el jacuzzi de su casa. También trascendió que el llamado de auxilio fue, inicialmente, por un paro cardíaco”, indicó. Pese a los llamados de auxilio y los trabajos que se hicieron, no lograron reanimarlo.

En su amplia carrera televisiva, Matthew protagonizó papeles en “Boys Will Be Boys”, “Growing Pains”, “Silver Spoons”, “Charles in Charge”, “Sydney”, “Beverly Hills, 90210″, “Home Free”, “Ally McBeal”, “The West Wing”, entre muchos otros. También pasó por la pantalla grande, en películas como “Fools Rush In”, “The Whole Nine Yards”, “Three to Tango”, “The Kid”, “17 Again”, “Getting In”.

Ante la triste noticia, miles de fanáticos le comentaron la última publicación en Instagram que había compartido Matthew hace tan solo seis días, donde, casualmente, se mostraba disfrutando de la noche desde un jacuzzi. “¿Así que el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien?”, escribió en el pie, mientras se lo veía relajado, escuchando música en sus auriculares.

“Estoy helado. No hay muchos personajes en la historia de las series que hayan dejado una marca como Chandler”, “Él nunca va a saber la felicidad que me dio, estoy muy triste”, “El Chandler de Matthew Perry fue uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión, dentro de la mejor serie de la historia, Friends. Talentoso y querido, luchando constantemente con sus demonios. Es una perdida enorme”, fueron algunos de los mensajes que recibió el reconocido actor que quedará en la memoria de todos los fanáticos de la serie.

La desgarradora despedida de Janice

Maggie Wheeler, la actriz que interpretó a Janice, la “novia” de Matthew Perry en “Friends”, fue la primera en publicar un mensaje desgarrador en sus redes sociales.

“Qué pérdida. El mundo te extrañará Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”, escribió en su cuenta de Instagram en una foto junto al actor.