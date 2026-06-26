De San Sebastián la nueva Miss Universe 2026

Con las emociones al límite y un formato totalmente renovado que borra las puntuaciones para comenzar desde cero en el “Top 5″, el Centro de Bellas Artes de Caguas Ángel O. Berríos se vistió de gala para coronar a la sucesora de Zashely Alicea Rivera.

Bajo el lema de “Legado”, las 35 delegadas puertorriqueñas se midieron en una noche decisiva donde la elocuencia, el propósito social y el liderazgo pesaron más que nunca. La velada, conducida por el presentador José Santana y la Miss Universe Puerto Rico 2011, Viviana Ortiz Pastrana, además, marcó el inicio del camino hacia la edición número 75 de Miss Universe 2026, donde la Isla del Encanto se convertirá en el epicentro de la belleza universal.

Este año, la elección de la soberana siguió un formato renovado. En lo que la organización nacional denominó como “reset final”, el “Top 5″ volvió a comenzó desde 0. Es decir, todo se decidió nuevamente.

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Después de evaluarlas, el comité determinó que Miss Añasco, Chelsey García Agrón se posicionara en el cuarto lugar; Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera, fue nombrada tercera finalista; Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo, ocupó el puesto de segunda finalista y Génesis Dávila Pérez, Miss Arroyo, se alzó con el primer lugar y Jennifer Barreto, Miss San Sebastián, se coronó como Miss Universe 2026.

Solo las 5 puntuaciones más altas del “Top 8″ avanzaron a la etapa final. Previo al anuncio, las chicas se enfrentaron a una ronda de preguntas.

1 / 10 | FOTOS: Conoce el Top 5 de Miss Universe Puerto Rico 2026. Miss Arroyo - Alexis Cedeño 1 / 10 FOTOS: Conoce el Top 5 de Miss Universe Puerto Rico 2026 Miss Arroyo Alexis Cedeño Compartir

Las aspirantes electas fueron Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez, Miss Añasco, Chelsey García Agrón, Miss San Sebastián, Jennifer Barreto, Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera y Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo.

Una vez mencionadas, las 15 semifinalistas comenzaron desde 0 para competir en traje de baño y traje de gala.

Elvis Crespo, cantante de música tropical, le puso sabor a la pasarela en traje de baño con un popurrí de sus éxitos. Como representante de la isla, el exponente dijo qué se siente cargar con una responsabilidad tan grande.

“Primero, queremos hacer quedar bien a nuestra familia, a nuestro pueblo, que fueron los que nos vieron desarrollar”, explicó. Sobre su icónico tema musical “Tu sonrisa”, el artista mencionó es que surgió como un homenaje a la sonrisa, “que es lo primero que uno ve de una chica y se enamora. La sonrisa dice tanto”, añadió.

1 / 15 | Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona. Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez - Alexis Cedeño 1 / 15 Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez Alexis Cedeño Compartir

Acto seguido, el “Top 15″ se presentó en traje de gala. Por voto de la mayoría, según Santana, se decidió que utilizarían el mismo vestido que lucieron en la competencia preliminar. De igual manera, las aspirantes coincidieron en que podrían realizarle modificaciones y ajustes a los diseños.

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Las ocho puntuaciones más altas completaron el “Top 8″. Entre ellas Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo, Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera, Miss Añasco, Chelsey García Agrón, Miss San Sebastián, Jennifer Barreto, Miss Utuado, Krystal González del Valle, Miss Salinas, Natalia Molina Colón, Miss Orocovis, Ariana Pagán González y Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez.

1 / 15 | Traje de gala del Miss Universe Puerto Rico 2026: un desfile a todo lujo. Miss Utuado 2026 – Krystal González del Valle - Alexis Cedeño 1 / 15 Traje de gala del Miss Universe Puerto Rico 2026: un desfile a todo lujo Miss Utuado 2026 – Krystal González del Valle Alexis Cedeño Compartir

De las 35 aspirantes, las 15 puntuaciones más altas de la competencia preliminar avanzaron como semifinalistas.

Estas fueron Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls; Miss Coamo, Mayra Alejandra Núñez Soto; Miss Arroyo, Génesis Dávila Pérez; Miss Caguas, Fabiola Esther; Miss Añasco, Chelsey García Agrón; Miss Manatí,Kiashalee Ruiz Maldonado; Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo; Miss Toa Baja, Vicky Carbonell Cuevas; Miss Utuado, Krystal González del Valle; Miss Dorado, Winedly Lugo Lind; Miss San Sebastián, Jennifer Barreto; Miss Carolina, Yamirelis Carrasquillo Fernández; Miss Orocovis, Ariana Pagán González; Miss Aibonito, Nicole M. Colón Rivera y Miss Salinas, Natalia Molina Colón.