Demi Moore es la mujer más bella del mundo, según People

“Ahora tengo una relación mucho más intuitiva y relajada con mi cuerpo. Confío cuando me dice que necesita comer, que tiene sed. Hoy escucho a mi cuerpo y tengo mucho menos miedo. De joven, sentía que mi cuerpo me traicionaba”, contó.

“No significa que a veces me mire al espejo y no diga: ‘Dios mío, me veo vieja’ o ‘Ay, se me está cayendo la cara’; lo hago. Pero puedo aceptar que así es como estoy hoy, y sé que la diferencia hoy es que no define mi valor ni quién soy”, señaló.