Denise Quiñones está disfrutando a plenitud de cada momento que pasa con su nuevo amor, el actor y director Xavier Morales. Muestra de esto fue la celebración de una cena romántica en un restaurante para celebrar el Día de San Valentín juntos.

En unas imágenes compartidas por la reina de belleza en su cuenta de Instagram, se le ve posar primero con una rosa en mano, mientras está sentada en una mesa. Las otras fotos muestran a la pareja posar para la cámara con una amplia sonrisa, mientras que una tercera foto se ve cómo Morales le planta un beso en la mejilla a modelo y actriz, mientras esta no puede contener su sonrisa y felicidad.

El fotógrafo, al igual que la Miss Universe 2001, confirmaron su relación sentimental el pasado 31 de diciembre de 2021, con publicaciones en sus redes sociales, respectivamente. Ambos se mostraron agradecidos con el año anterior por todo el amor recibido.

“De los regalos más hermosos que me trajo el 2021. Gracias mi vida por tanto cariño, apoyo, entrega y amor”, expresó la beldad boricua. Por su parte, Morales dijo: “Gracias por tanto amor 2021″. A principios de año, ambos trabajaron juntos en la película “Las camelias”, producida por Paloma Suau.

En marzo de 2021, sin imaginar el futuro en común que les esperaba, los actores expresaron lo cómodos que se sentían trabajando el uno con el otro, a pesar de que era la primera vez que colaboraban juntos en un proyecto. Asimismo, ambos aseguraron que no se conocían previamente.

“Nunca había trabajado con ella, nunca la había conocido personalmente. Siempre he seguido su carrera. Soy un fanático de los certámenes de belleza y demás. No me esperaba menos. Ella me mostró total confianza, desde el primer día siento que es mi mejor amiga, tú sabes. Tenemos una dinámica, una conexión bien bonita, bien real, y eso ha permitido que las escenas fluyan porque tenemos muchas escenas que son íntimas, que tenemos mucha cercanía”, exteriorizó Morales.