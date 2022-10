La demanda contra la puertorriqueña, Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016, por presunto fraude, robo y malversación de fondos durante la planificación del concurso Miss World 2021, fue desestimada, según lo reveló ayer la propia exreina a través de las redes sociales.

“Una vez más me levanto con la frente en alto comprobando que todos mis esfuerzos para hacer brillar una vez más a mi pueblo de Puerto Rico fue lo correcto. Desestimaron las acusaciones hacia mí y mi equipo de trabajo”, afirmó Del Valle.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron y nunca dudaron de mi integridad y verticalidad”, añadió.

Según la demanda, radicada en febrero de este año, la compañía que preside la ex Miss Mundo, Reignite Inc., y otros codemandados, incumplieron con el pago de al menos $1,225,000 a Puerto Rico With a Purpose L3C, compañía contratada para suplir los servicios relacionados al montaje y ejecución del evento.Puerto Rico With a Purpose L3C es la corporación que preside el criptoinversionista Brock Pierce.

En febrero de 2022, Del Valle reembolsó a la Companía de Turismo de Puerto Rico el dinero que se le otorgó a su empresa para organizar el certamen final de Miss Mundo 2021 en la isla.

El certamen, cuya final fue cancelada en diciembre de 2021 por un brote de contagios de COVID-19, finalmente se realizó el 22 de marzo de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, bajo la dirección únicamente de Puerto Rico With a Purpose L3C.

La exreina de belleza contrademandó en febrero de 2022 a Puerto Rico With a Purpose y requirió una cantidad mayor a $31 millones por daños morales ocasionados por alegada difamación de la empresa contra “la persona e imagen, honra, reputación, prestigio y buen nombre” de la modelo.

El abogado de la beldad boricua radicó una contestación a la demanda y una reconvención ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que solicitó que se declare “sin lugar” la demanda presentada contra de su cliente.

Además, solicitaron “una cantidad no menor de $20,000,000 por concepto de los daños morales; una cantidad no menor de $5,000,000 por las angustias mentales; una cantidad no menor de $1,000,000 por concepto de lucro cesante y pérdida de oportunidad de hacer negocios y/o posibilidad de contrataciones futuras, ‘Lost Earning Capacity or Lost Business Opportunities’; y una cantidad no menor de $5,000,000 por concepto de daños punitivos”, reza el documento de 13 páginas.