Difunden video policial del arresto de Justin Timberlake en 2024

Justin Timberlake tuvo dificultades para completar pruebas de sobriedad —que requerían caminar en línea recta y mantenerse en un solo pie— luego de ser detenido por la policía en los Hamptons, Nueva York, en 2024 bajo sospecha de conducir en estado de embriaguez, según un video divulgado el viernes.

En un momento, la estrella del pop le dice a los oficiales: “estas son pruebas realmente difíciles”.

El material, que dura cerca de ocho horas, incluye el momento inicial en que Timberlake es detenido, después de que la policía de Sag Harbor indicara que no respetó una señal de alto en el centro del pueblo, se desvió de su carril y salió de su vehículo BMW con olor a alcohol en junio de ese año.

El cantante, exintegrante de NSYNC y luego solista y actor, indicó a los oficiales que había consumido un martini y que seguía a unos amigos de regreso a casa en el antiguo pueblo ballenero, una de las zonas costeras exclusivas de los Hamptons, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

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Cuando un oficial le preguntó qué hacía en el lugar, Timberlake respondió: “Estoy en una gira mundial”.

“¿Haciendo qué?”, cuestionó el agente.

“Es difícil de explicar”, contestó el artista, antes de añadir: “Gira mundial. Soy Justin Timberlake”.

El oficial respondió: “¿Eres Justin Timberlake? ¿Tienes licencia contigo?”.

En el video, Timberlake —quien posteriormente se declaró culpable de un cargo menor— es instruido a caminar talón con punta en línea recta y a levantar una pierna. En varios momentos parece confundido al escuchar las instrucciones. También se disculpa con los oficiales y menciona que su corazón está acelerado.

“Estoy un poco nervioso”, dijo en un momento.

Ya en la parte trasera de la patrulla, preguntó: “¿Por qué me están arrestando?”.

De regreso en la estación, se le informó que permanecería detenido durante la noche, a lo que reaccionó: “¿Voy a estar aquí toda la noche? Están locos”.

También solicitó que dejaran la luz encendida en la celda antes de que cerraran la puerta.

La divulgación del video por parte de la policía de Sag Harbor se produce luego de que las autoridades del pueblo y los abogados del artista acordaran publicar una versión editada del material. Associated Press fue uno de varios medios que solicitó acceso al video mediante un requerimiento de información pública.

Inicialmente, los abogados de Timberlake intentaron bloquear su divulgación, argumentando que afectaría gravemente su privacidad al revelar detalles “íntimos, altamente personales y sensibles”, además de provocar “daño severo e irreparable” a su reputación.

Sin embargo, en una presentación conjunta, reconocieron que el video no constituía una invasión injustificada de la privacidad según la ley estatal y accedieron a su publicación.

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Timberlake se declaró culpable en septiembre de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol. Como parte de un acuerdo, el cargo original fue reducido a una infracción de tránsito no penal.