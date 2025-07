Justin Timberlake revela que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme

El intérprete de “SexyBack” , quien se describió a sí mismo como una persona reservada, escribió que consideró finalizar la gira cuando fue diagnosticado, pero decidió que “la alegría que me produce actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Me alegro mucho de haber seguido adelante” .

“Honestamente, no sé cuál es mi futuro en el escenario, ¡pero siempre atesoraré esta etapa! ¡Y todas las anteriores! Ha sido algo legendario para mí ”, escribió Justin Timberlake.

Los representantes de Justin Timberlake no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.