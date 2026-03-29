Dulce María celebra la llegada de su segunda hija
La exintegrante de RBD compartió un hermoso video para anunciar el nacimiento de Fernanda
29 de marzo de 2026 - 8:05 AM
29 de marzo de 2026 - 8:05 AM
Dulce María le dio la bienvenida a su segunda hija, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez.
La exintegrante del grupo RBD publicó la noticia en sus redes sociales junto a un tierno video mostrando las manitas de la nueva integrante de la familia a quien llamó Fernanda. El video muestra, además, las manos de todos los miembros de la familia.
“Marzo /2026 Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica”, escribió.
La actriz y cantante anunció su segundo embarazo el 27 de octubre de 2025 a través de la revista Marie Claire.
De acuerdo a Univision, en enero de 2026, la intérprete de “Casi Algo” reconoció que nunca se imaginó que estaría embarazada a sus 40 años. Incluso, aseguró que llegó a pensar que María Paula sería su única hija.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: