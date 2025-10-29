Opinión
29 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dulce María anuncia su segundo embarazo

A sus casi 40 años, la exintegrante de RBD, espera a su segundo hijo

29 de octubre de 2025 - 9:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dulce Maria (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Dulce María vive una de las etapas más especiales de su vida, y es que, no solo está a punto de cumplir 40 años de edad; sino que se convertirá en madre por segunda vez.

RELACIONADAS

La cantante y exintegrante de RBD sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de una publicación en las redes sociales, que se encuentra nuevamente embarazada.

“Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, dijo la también actriz en una entrevista para la revista Marie Claire.

La protagonista de “Rebelde” compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que presumió su pancita, revelando así que ya se encontraría en el segundo trimestre del embarazo.

Fans, colegas y amigos llenaron las cuentas de la intérprete de “Sálvame” de mensajes de cariño y bendiciones para el nuevo miembro de su familia; pero uno de los que más destacó fue el de Anahí, y es que su compañera reveló que ella ya estaba enterada de la noticia:

“Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos perfectos. Bebé te esperamos con toro el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, escribió.

Pero esta no es la única noticia importante para la artista. Junto al anuncio de este nuevo bebé, Dulce también compartió el lanzamiento de “G.R.A.C.I.A.S”, su nuevo sencillo, y el cual estará disponible este próximo 6 de noviembre.

La cantante ya es madre de María Paula, una pequeña de cuatro años, fruto de su matrimonio con Francisco Álvarez, con quien se casó en 2019.

EmbarazoRBD
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Entretenimiento
