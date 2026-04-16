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Caramelo regresa al programa de Jennifer Hudson

Su primera visita al programa fue en 2024, cuando fue invitado tras irse viral en las redes sociales

16 de abril de 2026 - 2:14 PM

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Caramelo y Jennifer Hudson. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El influencer dominicano Carlos Antonio Cruz “Caramelo” logró una tercera participación en “The Jennifer Hudson Show”, uno de los programas más influyentes de la televisión diurna en Estados Unidos.

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La participación recurrente de Caramelo en este escenario evidencia su crecimiento sostenido y su capacidad de conectar con audiencias diversas dentro de un mercado altamente competitivo.

Ser invitado de manera constante a este tipo de plataforma no solo amplifica su visibilidad, sino que también fortalece su posicionamiento dentro de la industria internacional, afirmaron sus promotores en un comunicado.

“Ahora mismo estoy un poco ocupado porque voy a volver a un reality show y es la oportunidad de mi vida. ¿Te acuerdas de cuando fue el primer programa, cuando entré después de un vídeo? Después de ese viaje, es como si siguiera volando”, confesó el dominicano durante la entrevista al hablar de su próximo proyecto, “El Soltero”.

Este nuevo regreso forma parte de una etapa de expansión en su carrera, con proyectos enfocados en contenido, televisión y desarrollo de su marca personal en el mercado latino y angloparlante en Estados Unidos.

Recordemos que el influencer saltó a la fama después de hacer una demostración sobre su rutina de ejercicio en las redes sociales, lo que le valió ser invitado por la por la cantante y actriz, ganadora del premio Oscar por la película “Dreamgirls”.

Luego, Caramelo alcanzó fama internacional tras convertirse en el primer dominicano en ganar el reality show “La Casa de los Famosos All-Stars” de Telemundo en junio de 2025.

Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Caramelo, la casa de los famosos
1 / 18 | Caramelo: De repartidor de paquetes a ganador de "La casa de los famosos: All-Stars". Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York. - Instagram
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Jennifer HudsonLa casa de los famososReality ShowsUPS
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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