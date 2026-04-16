Caramelo regresa al programa de Jennifer Hudson
Su primera visita al programa fue en 2024, cuando fue invitado tras irse viral en las redes sociales
16 de abril de 2026 - 2:14 PM
16 de abril de 2026 - 2:14 PM
El influencer dominicano Carlos Antonio Cruz “Caramelo” logró una tercera participación en “The Jennifer Hudson Show”, uno de los programas más influyentes de la televisión diurna en Estados Unidos.
La participación recurrente de Caramelo en este escenario evidencia su crecimiento sostenido y su capacidad de conectar con audiencias diversas dentro de un mercado altamente competitivo.
Ser invitado de manera constante a este tipo de plataforma no solo amplifica su visibilidad, sino que también fortalece su posicionamiento dentro de la industria internacional, afirmaron sus promotores en un comunicado.
“Ahora mismo estoy un poco ocupado porque voy a volver a un reality show y es la oportunidad de mi vida. ¿Te acuerdas de cuando fue el primer programa, cuando entré después de un vídeo? Después de ese viaje, es como si siguiera volando”, confesó el dominicano durante la entrevista al hablar de su próximo proyecto, “El Soltero”.
Este nuevo regreso forma parte de una etapa de expansión en su carrera, con proyectos enfocados en contenido, televisión y desarrollo de su marca personal en el mercado latino y angloparlante en Estados Unidos.
Recordemos que el influencer saltó a la fama después de hacer una demostración sobre su rutina de ejercicio en las redes sociales, lo que le valió ser invitado por la por la cantante y actriz, ganadora del premio Oscar por la película “Dreamgirls”.
Luego, Caramelo alcanzó fama internacional tras convertirse en el primer dominicano en ganar el reality show “La Casa de los Famosos All-Stars” de Telemundo en junio de 2025.
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