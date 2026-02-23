Opinión
Caramelo se somete a una cirugía

​A través de su cuenta de Instagram, el cirujano mostró los resultados del procedimiento tras 12 horas del postoperatorio

23 de febrero de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caramelo arrives at the Latin Billboard Awards Thursday, Oct. 23, 2025, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier) (Marta Lavandier)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El influencer Carlos Antonio Cruz "Caramelo", conocido por haber ganado "La casa de los famosos All-Stars" de Telemundo, se sometió a una cirugía en el seno izquierdo.

Según el médico encargado de la intervención, el doctor Yusef Marrero Sarkis, la personalidad de redes sociales tomó la decisión de realizarse la operación “porque estaba presentando ginecomastia”, un aumento benigno de tejido de las glándulas mamarias en hombres.

A través de su cuenta de Instagram, el cirujano mostró los resultados del procedimiento estético tras 12 horas del postoperatorio.

“Una transformación real: ginecomastia corregida, cicatriz imperceptible, sin inflamación ni hematomas. Un resultado impecable y un paciente 100% feliz. ¡A tan solo 12 horas de post operatorio!”, escribió galeno en una publicación, donde compartió un video de Caramelo.

El médico explicó que realizó una incisión por la aréola para sacar la glándula mamaria y que en ocho días procederá al retiro de puntos de sutura.

Por su lado, Caramelo destacó el estado en que se encuentra su pecho en corto tiempo.

Tags
La casa de los famososCirugías
Listín Diario / GDA
