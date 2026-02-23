Caramelo se somete a una cirugía

Según el médico encargado de la intervención, el doctor Yusef Marrero Sarkis, la personalidad de redes sociales tomó la decisión de realizarse la operación “porque estaba presentando ginecomastia”, un aumento benigno de tejido de las glándulas mamarias en hombres.

A través de su cuenta de Instagram, el cirujano mostró los resultados del procedimiento estético tras 12 horas del postoperatorio.

“Una transformación real: ginecomastia corregida, cicatriz imperceptible, sin inflamación ni hematomas. Un resultado impecable y un paciente 100% feliz. ¡A tan solo 12 horas de post operatorio!”, escribió galeno en una publicación, donde compartió un video de Caramelo.

El médico explicó que realizó una incisión por la aréola para sacar la glándula mamaria y que en ocho días procederá al retiro de puntos de sutura.