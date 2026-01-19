Edwin Rosas de la Sonora Ponceña sufre derrame cerebral y su familia denuncia situación en Centro Médico de Mayagüez

El músico puertorriqueño Edwin Rosas, integrante de la orquesta La Sonora Ponceña, sufrió ayer, domingo, un derrame cerebral luego de haber cumplido con una presentación musical en el municipio de Añasco, según informó su familia mediante comunicado de prensa.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a la 1:00 a.m. Rosas, conocido como “Caneca”, presentó un grave quebranto de salud y su esposa tomó la decisión de trasladarlo d e inmediato al Centro Médico de Mayagüez, donde todavía permanece en espera para la realización de los procedimientos médicos correspondientes.

El Nuevo Día habló, hoy, lunes, con la esposa de Rosas y confirmó que el músico permanece en la sala de emergencias del hospital.

La veterana agrupación La Sonora Ponceña (Suministrada)

“Desde el sábado en la noche, ya era domingo de madrugamos llegamos al hospital y solo le habían hecho un CT. Seguimos en sala de emergencias porque no ha sido admitido y hace un rato lo llevaron a realizar un (estudio de) MRI que no le habían hecho. Él está hablando, pero bien poco. Hoy, (lunes) lo sentí más alerta que ayer. En estos casos es vital que se atiendan rápido. Estoy confiada en que pueda recuperarse”, indicó Nelly, esposa del músico.

Ante la dilatación de atención médica la familia de Rosas expresó en declaraciones escritas su indignación y tristeza en un caso de emergencia neurológica, vital para la salud de cualquier paciente que sufre de un derrame cerebral.

“La demora en la atención médica en un caso de emergencia neurológica es un reflejo de la preocupación constante sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud en Puerto Rico, aun en escenarios críticos donde cada minuto cuenta”, lee el parte de prensa de la familia de Rosas.

La familia, a su vez, hizo un llamado urgente a las autoridades hospitalarias para que se actúe con la prontitud, sensibilidad y responsabilidad que este caso amerita. “Puerto Rico no puede permanecer indiferente ante situaciones como esta. La salud es un derecho fundamental que debe ser atendido con dignidad y urgencia”, denunció la familia del músico.

De igual forma, la familia solicitó oraciones para el músico que necesita pensamientos de fortaleza, sanación y apoyo para enfrentar la situación.