Este domingo, su nombre seguramente se impondrá como uno de los más mencionados del día, al convertirse en una de las anfitrionas de la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Sin embargo, Amy Schumer es noticia en los principales medios estadounidenses luego de haber realizado una inesperada revelación: la protagonista de Life & Beth padece de tricotilomanía, un trastorno que le provoca una necesidad compulsiva de arrancarse el vello corporal.

A propósito de aquella serie, que retrata la aparente vida perfecta de una mujer de mediana edad hasta que un hecho la lleva a enfrentarse a los fantasmas más temidos de su pasado, la actriz expresó: “Creo que todos tienen un gran secreto y ese es el mío”. Y agregó: “Estoy orgullosa de que mi gran secreto hoy solo me duela, pero ha sido de lo que me he avergonzado durante mucho tiempo”.

Schumer explicó que el trastorno, que también ocupa un lugar importante en el guion de su nueva serie, surgió durante un período muy difícil de su vida, cuando su padre se declaró en bancarrota y le diagnosticaron esclerosis múltiple. En ese momento, su madre decidió abandonarlo y comenzar una relación con el padre de su mejor amiga, que todavía estaba casado.

PUBLICIDAD

La actriz indicó que el trastorno fue progresando y que una vez se arrancó tanto cabello que tuvo que usar una peluca para ir a la escuela. Pero más allá de su intento de disimularlo, ya era tarde. “Todos lo sabían”, recordó.

Más allá de que con el tiempo pudo aprender a lidiar con el problema, Schumer dejó en claro que está lejos de haberlo dejado atrás. “No es que solía tener este problema y ahora ya no lo tengo. La tricotilomanía todavía es algo con lo que lucho”, reveló.

Más allá de su lucha personal, la preocupación de la actriz ahora se extiende a su hijo, de dos años, porque, según indicó, la tricotilomanía tiene un componente genético y teme que él también padezca el trastorno. “Cada vez que se toca la cabeza me da un infarto”, expresó. Por eso, espera que darle espacio a la tricotilomanía en la serie pueda alentar tanto a ella como al público a “aliviar la vergüenza”.

“Realmente ya no quiero tener un gran secreto. Y pensé que ponerlo allí sería bueno para mí; que me serviría para aliviar algo de mi vergüenza y tal vez, con suerte, ayudaría a otros a aliviar algo de la suya también”, indicó, en relación a su decisión de que su padecimiento también estuviese presente en el argumento de su nueva serie.

“Cuando estaba embarazada y pasé por esa etapa de reclusión, empecé a reencontrarme con mi yo adolescente”, le contó Schumer a La Nación, “Leí unos diarios íntimos de mi adolescencia y fue muy poderoso; podría decirse que fue la génesis de este proyecto. Cuando encontré esos diarios que escribí de chica y tuve la oportunidad de volver a esa edad y a ese tiempo, a ser una adolescente, a revisitar lo traumático que es tener esa edad, por todo lo que te pasa y cómo te afecta a futuro, cómo te moldea como persona. Me gustó empatizar con la Amy de esa edad por primera vez, tenía ganas de ponerle una manta y abrazarla (risas). Mi modo de hacer eso fue escribir esta serie, contar esta historia”, rememoró.

PUBLICIDAD

Según un informe de la Asociación de Ansiedad y Depresión de los Estados Unidos (ADAA) publicado por The Insider, la tricotilomanía puede comenzar a afectar a algunas personas a partir de los 22 meses de vida. Afecta tanto a hombres como a mujeres por igual antes de la pubertad, pero tras ese período, las mujeres tienen entre cinco y diez veces más probabilidades de verse afectadas.

Ese mismo informe indica que la tricotilomanía a menudo comienza durante la niñez o la adolescencia, mientras se transita y luego de haber experimentado un momento de estrés.