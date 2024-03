El presentador Carlos Adyan se propuso visitar más a menudo su tierra natal

“Mira, yo amo viajar a Puerto Rico, me lo conozco completo. Mi familia, afortunadamente, viene mucho a los Estados Unidos a visitarme. Pero algo que me propuse este año fue justamente eso, visitar un poquito más la isla por varias razones: en primer lugar, porque mis abuelitos ya están viejitos y para mí es importante verlos y pasar tiempo con ellos. Así lo hice durante mi infancia y mi adolescencia, y mi adultez, incluso, porque vivían acá (en Miami )”, comenzó el anfitrión de “En casa con Telemundo” .

Desde las instalaciones de Telemundo Center , en Miami, el puertorriqueño continuó que, para él, no hay mejor Navidad que la que se vive en Puerto Rico. También, añadió, no hay otro lugar en el mundo donde se goce más una fiesta.

“Entonces, esas son las cosas que muchas veces extraño y que me gustaría poder reconectar. Y es una de las cosas que me propuse, de hecho, para este año. Ya este año tengo tres viajes para Puerto Rico (programados). Así que voy mejorando el número. Pero sí, pasé mucho tiempo sin ir. O sea, iba escasamente por trabajo”, reveló.

“Bueno, para mí no puede faltar Cayey , es mi pueblito hermoso. Ir a Guavate , comerme ese lechón, el cuerito tostadito, tomarme una cerveza bien rica, bien fría, disfrutar con la familia. Esas son las cosas que, por más y por menos que uno haga aquí, no se siente igual”, expresó con nostalgia.

Se acerca la boda

“Ha sido un proceso bien bonito. Me lo he disfrutado al máximo. He conocido más a Carlos, nos hemos conocido más. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. Soy muy perfeccionista. Como pudieron ver en la boda civil, yo intenté cuidar cada uno de los detalles. Fue una boda muy pequeña, éramos 35 personas”, exteriorizó.