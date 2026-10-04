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El puertorriqueño Jomar Rosa Malavé obtiene el título de Mister América

El joven de Adjuntas es el primer boricua que logra la distinción en el Grand Slam de concursos de belleza masculinos

4 de octubre de 2026 - 8:16 AM

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Jomar Rosa Malavé es le nuevo Míster América. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El joven Jomar Rosa Malavé, representante de Puerto Rico en Mister International 2026, y top 20 en el certamen en Tailandia, fue nombrado Mister América, convirtiéndose en la primera vez que la isla alcanza esta distinción en los 18 años de historia de la competencia de belleza que forma parte del Grand Slam de concursos de belleza masculinos.

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El modelo adjunteño obtuvo la puntuación más alta entre los representantes del continente americano después del mexicano Andrés Briseño, ganador del Mister International 2026.

Como actual Mister América, el boricua asumirá durante un año los compromisos y actividades en esta parte del mundo a los que el actual Mister International no pueda asistir, en coordinación con la organización.

Dentro de su nueva agenda inmediata, Rosa Malavé participará en noviembre en el Florida Fashion Week; además, fue seleccionado por el actor y productor de cine puertorriqueño, Antonio Morales, para una beca de actuación en Madrid, España, como parte del programa Drama Blast Camp de The Orlando Film & Drama Company.

Por su parte, la organización local Mister Beauty International Puerto Rico agradeció a los auspiciadores, seguidores y medios de comunicación que acompañaron a Rosa Malavé en la competencia internacional. El joven se trazó la meta de exaltar el nombre de Puerto Rico en el concurso y de buscar oportunidades para que más jóvenes puertorriqueños de raíces humildes alcancen sus sueños en el modelaje y las artes escénicas.

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Certamen de bellezaAdjuntasmodelos puertorriqueñas
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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