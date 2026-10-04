El puertorriqueño Jomar Rosa Malavé obtiene el título de Mister América

El joven Jomar Rosa Malavé, representante de Puerto Rico en Mister International 2026, y top 20 en el certamen en Tailandia, fue nombrado Mister América, convirtiéndose en la primera vez que la isla alcanza esta distinción en los 18 años de historia de la competencia de belleza que forma parte del Grand Slam de concursos de belleza masculinos.

El modelo adjunteño obtuvo la puntuación más alta entre los representantes del continente americano después del mexicano Andrés Briseño, ganador del Mister International 2026.

Como actual Mister América, el boricua asumirá durante un año los compromisos y actividades en esta parte del mundo a los que el actual Mister International no pueda asistir, en coordinación con la organización.

Dentro de su nueva agenda inmediata, Rosa Malavé participará en noviembre en el Florida Fashion Week; además, fue seleccionado por el actor y productor de cine puertorriqueño, Antonio Morales, para una beca de actuación en Madrid, España, como parte del programa Drama Blast Camp de The Orlando Film & Drama Company.

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