Elías Tirado, exparticipante de “Exatlón Estados Unidos”, cumple un gran sueño

Aunque el “Tarzán Boricua” no ha regresado a ningún otro “reality show” de la cadena de televisión hispana , sí se ha mantenido activo en distintos proyectos personales. Además de DJ, el atleta es propietario del gimnasio Extreme Tropical Fitness .

View this post on Instagram

En un video, el atleta boricua detalló que la empresa le había enviado un equipo hace un tiempo, pero no sabía de qué se trataba. Por eso, decidió hacer parte a sus seguidores del proceso de desempacar.

“¿Qué hay mi gente? Ustedes saben que estoy trabajando varios proyectos dentro de mi gimnasio y el día de hoy les voy a estar mostrando parte de todos esos proyectos, pero también les voy a estar mostrando algo que Nike me envió hace varios meses, que todavía yo no he visto, así que acompáñenme a ver lo que hay detrás de esas cajas”, manifestó mientras mostraba parte del equipo.