Encuentran muerta a influencer y modelo brasileña junto a su hija

La influencer y modelo brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija, Miana Sophya Santos, de 15, fueron halladas sin vida dentro de su apartamento en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, cinco días después de haber desaparecido.

Según el medio NSC Total, los cuerpos fueron localizados después de que los vecinos percibieran un fuerte olor proveniente de la propiedad, ubicada en el undécimo piso de un edificio en la Avenida Lúcio Costa. Los bomberos y la policía tuvieron que derribar la puerta para entrar. La adolescente fue encontrada en la sala y Lidiane en uno de los dormitorios.

La policía informó que no se encontraron signos de violencia tras realizarse un peritaje de los hechos. Se hicieron autopsias a los cuerpos y análisis toxicológicos para esclarecer el caso.

Por su lado, el abogado de la familia de las fallecidas dijo que ellas eran discretas y solitarias y tenían contacto con pocas personas. También desmintió que Lidiane había abandonado sus estudios de medicina para convertirse en influencer digital.

“La memoria de Lidiane y su hija debe ser preservada. Es inaceptable que, en medio de tanto dolor, rumores maliciosos y especulaciones infundadas intenten empañar su imagen”, se lee en el comunicado.

Lidiane estudiaba medicina y sufría de trombofilia. Su hija también padecía una afección similar y se había mudado de Santa Cecília, Santa Catarina, a Río para recibir tratamiento.