Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Encuentran muerta a influencer y modelo brasileña junto a su hija

Los cuerpos no tenían signos visibles de violencia

17 de octubre de 2025 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aline Lorenço. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer y modelo brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija, Miana Sophya Santos, de 15, fueron halladas sin vida dentro de su apartamento en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, cinco días después de haber desaparecido.

RELACIONADAS

Según el medio NSC Total, los cuerpos fueron localizados después de que los vecinos percibieran un fuerte olor proveniente de la propiedad, ubicada en el undécimo piso de un edificio en la Avenida Lúcio Costa. Los bomberos y la policía tuvieron que derribar la puerta para entrar. La adolescente fue encontrada en la sala y Lidiane en uno de los dormitorios.

La policía informó que no se encontraron signos de violencia tras realizarse un peritaje de los hechos. Se hicieron autopsias a los cuerpos y análisis toxicológicos para esclarecer el caso.

Por su lado, el abogado de la familia de las fallecidas dijo que ellas eran discretas y solitarias y tenían contacto con pocas personas. También desmintió que Lidiane había abandonado sus estudios de medicina para convertirse en influencer digital.

“La memoria de Lidiane y su hija debe ser preservada. Es inaceptable que, en medio de tanto dolor, rumores maliciosos y especulaciones infundadas intenten empañar su imagen”, se lee en el comunicado.

Lidiane estudiaba medicina y sufría de trombofilia. Su hija también padecía una afección similar y se había mudado de Santa Cecília, Santa Catarina, a Río para recibir tratamiento.

Los restos de ambas fueron sepultados Cementerio Municipal de Santa Cecília, el domingo 12 de octubre, dos días después de ser encontradas.

Tags
Muertesinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: