Ataviados con “ugly sweaters”, accesorios navideños y los tradiciones colores rojo y verde, el público abarrotó anoche el Centro de Bellas Artes de Caguas para el debut de “Demasiada Tita en Navidad”. Si de algo puede estar segura la comediante, presentadora y bailarina Tita Guerrero es del cariño y admiración de sus colegas y compañeros de trabajo.

Entre las cientos de personas que acudieron a la cómica velada, se destacó el rostro de varias figuras de la industria del entretenimiento boricua. Jailene Cintrón, Francis Rosas, Ivonne Orsini, Deddie Romero y Jaime Mayol ocuparon de las primeras butacas del recinto.

Como la mayoría conoce, Guerrero es una fanática empedernida de la época navideña. Todavía no ha pasado el 25 de diciembre del año en curso, cuando en sus redes sociales ya está publicado el conteo regresivo para la próxima Navidad.

Esta noche, finalmente, la coanfitriona del espacio vespertino “Viva la tarde” de Wapa Televisión prometió explicar de dónde surge su fascinación por las fiestas de fin de año. Antes, mientras el público esperaba que la dueña “show” saliera al escenario, tuvieron que cantar algunos villancicos al estilo karaoke. ¡Y cómo se lo gozaron!

A la tercera llamada, pronunciada por el personaje “El Grinch”, en pantalla gigante, “Doña Tita Navidad de las Pascuas de los Reyes Belén”, contó su verdadera historia. El cuento se desarrolló en un lugar llamado “Navidadlandia” y tuvo “Papá José Nogueras” y “Mamá Victoria Sanabria” como protagonistas.

En su relato de ficción, Guerrero era hija de estos dos grandes de la música puertorriqueña que han alegrado las fiestas por décadas. De esta manera, la animadora apareció en la tarima con su propia versión del éxito de Mariah Carey “All I Want for Christmas is You”. Junto a ella, se presentaron 16 bailarines vestidos de lentejuelas rojas.

La apretura, además, sirvió para que Guerrero demostrara -una vez más- sus destrezas de baile e interpretación vocal. “Ustedes son los charros más bellos del mundo”, expresó sorprendida al ver la cantidad de personas que, al igual que ella, aman la Navidad. “Quiero llorar. Feliz Navidad, es súper emocionante”, agregó.

El espectáculo continúo con un “stand up comedy” basado en los recuerdos de las navidades de su niñez. Para la mayoría de los temas, la artista proyectó una o varias fotos que, sin duda, contribuyeron a las carcajadas de los presentes.

Guerrero comenzó con las señales que indicaban que la Navidad estaba cerca. Desde el día que su madre desempolvaba el disco de vinilo de la Tuna de Cayey hasta el momento de pintar las rejas, la comediante tenía una anécdota que contar con la que muchos se sintieron identificados.

“Ustedes son igual de viejos que yo entonces”, dijo la actriz en más de una ocasión mientras traía a su memoria los adornos artesanales con “containers” de leche o vasos desechables. También recordó con su mamá se dedicaba a hacer fotocopias de los cancioneros que, eventualmente serían entregados en las parrandas.

La risa de la audiencia se quedó con el cantó cuando la intérprete detalló aquellas canciones que nada tienen que ver con la Navidad, pero que por alguna razón solo suenan para estas fechas. “Yo tenía una luz” de Gabriel “Chiche” Maestre y Miguel Morales, “Mata la cucaracha” de Billy Van y “Elías dame el agua” de Johnny Ventura y su Combo, fueron tres de las más de seis que nombró.

Guerrero, por otra parte, pasó revista sobre la evolución del protagonista de las fiestas: el árbol. Los hechos con tinsel, los que se decoraban únicamente con “lagrimitas”, hasta los naturales que solo se vendían en los muelles de San Juan, los relatos de la actriz también despertaron la nostalgia y la melancolía entre los presentes.

Las fotos con Santa y las postales familiares también fueron tema de chiste durante el evento que tuvo dos horas de duración. Otro clásico navideño -”Noche de paz”- interpretado bajo la versión de “Guerrero”, dio paso a la continuación de la historia de “Doña Tita Navidad de las Pascuas de los Reyes Belén”.

Esta vez el público se traslado a una Navidad en Bayamón para la década del 1980. El cuerpo de baile que la acompañó durante los números musicales, se convirtió en el elenco de la historia.

Desde la tradicional piña envuelta en papel de aluminio para portar los entremeses hasta situaciones como los vestidos repetidos en la fiesta, el familiar que por algún motivo no podía revelar su homosexualidad y el “regift” provocó que las expresiones “es verdad”, “oye, sí” y “te acuerdas”, se escucharan a lo largo y a lo ancho del teatro.

Al ritmo de “La bomba” el elenco de la pieza se salió de papel para, como si de una parranda se tratara, interactuar con la audiencia. Entre rimas y otros que hicieron el intento, Guerrero apareció entre el público con uno de sus personajes para elegir a la persona mejor disfraza.

Con ayuda del resto del público, un “árbol de Navidad” viviente y un Santa con todo y duende ganaron el “Charrito Award”. Como premio, la anfitriona obsequió t-shirts”, café puerorriqueño y sangría. Con toda la confianza que los distingue, el talento de Wapa Televisión se acercó a Rosas, a Mayol y a Bryan Villarini, quien estuvo a cargo de su arreglo personal.

A modo de invitación a que cada quien viva las navidades como quiera, Guerrero presentó unas predicciones -exclusivas para el “show”- lograron que muchos afirmaran las palabras del peculiar personaje. Y es que el astrólogo tenía mucha razón, al final, son los propios actos los que determinan el futuro de las personas.

Para cerrar el “show”, antes del conteo regresivo y, de forma simbólica, recibir el 2024, el analista político Ángel “Gary” Rodríguez tuvo una magistral interpretación de un “Brindis Bohemio”. Junto al expolítico aparecieron tres figuras que el público describió como los “ideales” para ese momento: el presentador Luis Vigoreaux, el merenguero Manny Manuel y el representante Jorge Luis Navarro Suárez.

Lo anterior, fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche. Si fue por el junte explosivo reflejado en la pantalla, por las verdades que pronunciaron o por la fabulosa actuación de “borrachos” del comunicador, el artista y el político, la realidad es que solo cada uno de los presentes puede explicarlo.

Al final, Guerrero agradeció a los presentes y a los integrantes de la producción con la que le puso fin al misterio de su obsesión con la Navidad. También se mostró lista para las próximas funciones que le aguardan en el Centro de Bellas Artes de Caguas y en el Teatro Yagüez, en Mayagüez.