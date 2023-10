El estudio Luis Vigoreux de Wapa Media se llenó esta tarde de la música, el color y la alegría de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Todo esto formó parte del montaje que preparó la gerencia de Miss Universe Puerto Rico para la develación del vestido típico de la representante boricua de este año en el certamen internacional, Karla Inelisse Guilfú Acevedo.

Precisamente, el traje, diseñado y elaborado por el diseñador de moda Joshuan Aponte, lleva por título el nombre del festival que se celebra cada tercer fin de semana de enero en Puerto Rico. Una vez la beldad de 25 años desfiló al son de la bomba, la plena y la salsa, las reacciones no se hicieron esperar.

En el estudio y en las redes sociales se repitió la misma expresión: “es una obra de arte”. La directora de la franquicia local, la presentadora Yizette Cifredo, no pudo contener la emoción al ver materializadas las muchas semanas de trabajo y preparativos para la develación del vestido, momento que marca el conteo regresivo para Miss Universe.

“Cuando la vi me dio mucha emoción, me dio mucha nostalgia. Yo creo que no hay un solo puertorriqueño que no se va a poder identificar con este traje, con el tema y que no va a escuchar las canciones (distintiva de las fiestas) cuando vean el traje. No importa en qué parte del mundo se encuentre, cualquier boricua de pura cepa va a sentir mucho orgullo”, expresó la comunicadora social en entrevista con El Nuevo Día. “Es una obra de arte”, añadió.

¿Le gustan o no las Fiestas de la Calle San Sebastián a Yizette Cifredo”, le preguntó este diario.

“Me gustan, me gustan. Yo digo que hay gente que va por la mañana y hay gente que va por la tarde. Yo voy más por la mañana, sobre todo, después de ser mamá, claro, pero me encantan. Yo creo que algo bien bonito es que las fiestas ya no son una fiesta de pueblo, es una fiesta de país, es una fiesta demasiado cultural y particular. Yo creo que son los espacios donde podemos gritar nuestra cultura, donde toda la isla, el archipiélago entero, se siente, o sea, viste los colores de su bandera sin que hayan pensamientos ideológicos envueltos”, respondió la integrante de “Noticentro al amanecer”.

La directora de Miss Universe Puerto Rico, quien cumple su segundo año al mando de la competencia, aseguró que Guilfú Acevedo está lista para viajar a El Salvador. Entre tanto, aprovechó para resaltar las cualidades de la modelo.

“Tengo la certeza de que tenemos a una gran embajadora, a una mujer que no se preparó para un certamen, su vida ya se había preparado para impactar, para llevar un mensaje, para inspirar, que yo creo que es algo bien bonito. Y me parece que eso es lo que busca Mis Universo. Yo pienso que si esa gente sabe lo que quiere, tiene (la reina) en Puerto Rico”, exteriorizó la también empresaria.

A Carmencita Rodríguez, la supervisora de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico, de igual modo, le “fascinó” el trabajo de Aponte para Guilfú Acevedo. Mientras conversaba con este medio, la llamada “madrina de las reinas”, no dejaba de contemplar a quien representó al pueblo de Patillas en el certamen local más reciente.

“Ver la cara de Karla, la expresión de ella, es una buena señal. La verdad es que Joshuan hizo un trabajo espectacular como siempre. Él nos tiene acostumbrados a eso, así que estamos muy contentos”, comentó.

Si algo distingue al tradicional desfile de trajes típicos es la creatividad y la extravagancia. En esa línea, Rodríguez separó un espacio para dar a conocer las fortalezas del vestido diseñado por Aponte.

“Yo pienso que la mayor fortaleza del traje es cómo logra realzar lo que significan las Fiestas de la Calle San Sebastián, cómo logra, incluso, realzar la figura de Karla. La contentura que ella tiene, lo contenta que ella se siente con el traje, lo dice todo”, destacó.

Finalmente, para Estefanía Soto, directora de desarrollo y Miss Universe Puerto Rico 2020, la tarde de hoy fue una de mucha nostalgia. Por un lado, la llenó de emoción ver cómo Guilfú Acevedo está a un paso de hacer realidad su sueño y, por otra parte, fue revivir un poco de su año de reinado.

“Soy muy sentimental y llorona. Estos momentos me traen muchos recuerdos, y yo creo que el momento en que se revela el traje típico, revela en sí el mayor punto de preparación de la reina porque hay tan poco tiempo para luego irse a la competencia nacional, que es bien bonito, creo que luce espectacular, encantadísima de contar nuevamente con Joshuan que también fue el creador de las otras piezas de los años anteriores, incluyendo el mío”, subrayó.

Sobre el desempeño de la reina actual, Soto también está complacida. El desfile del traje típico, además, fue la confirmación de que la soberana es una de las competidoras más imponentes de esta edición.

“El traje es muy lindo, ella lo lleva muy bien, le hace un cuerpo espectacular, los colores están increíbles, y creo que es un tema con el cual el puertorriqueño fácilmente se identifica. Es un tema que no hay que buscarle mucho, no hay que analizarlo tanto y creo que es excelente para una representación internacional”.