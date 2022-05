El productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina debía llegar hasta el tribunal federal en o antes de las 3:00 p.m. de hoy para entregarse en la Oficina de Alguaciles Federales luego de que el juez Francisco Besosa le impusiera una pena de 41 meses de prisión, además de $150,000 de multa y tres años de libertad supervisada.

A lo largo del proceso judicial -luego de que el 22 de diciembre de 2021, un jurado lo encontrara culpable por posesión ilegal de dos armas de fuego, una de las cuales estaba alterada para disparar de forma automática- el también empresario ha utilizado sus plataformas sociales para comunicarse con sus miles de seguidores.

Esta tarde no fue la excepción. A escasos minutos de que se viera suspendida su libertad, Pina Nieves publicó unas cinco historias, todas con el fondo negro.

“Voy camino a entregarme”, ”Me despedí de mis seres queridos”, “No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena”, “La justicia quiere hacerme un delincuente a cojón” y “Les demostraré una vez más qué tan equivocado estaban!”, leían las publicaciones.

“Ya no me quedan lágrimas. Me despedí de la nena. Me comí un sándwich y me tomé las pastillas para el azúcar”, dijo el empresario a su llegada al tribunal federal desde donde será trasladado a la cárcel federal por los alguaciles. Pina Nieves llevaba puesta una camiseta y un pantalón deportivo negro.

Su compañera sentimental, la exponente de música urbana, Natti Natasha, también lo acompañó en esta parte del proceso. “Apoyando a ese campeón”, dijo.