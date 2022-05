Aunque sabía que le impondrían un “buen castigo” luego de ser hallado culpable el pasado mes de diciembre por posesión ilegal de armas y municiones, el productor musical y promotor, Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, indicó que no esperaba la cárcel. Así lo expresó el empresario a su salida del tribunal federal, en el Viejo San Juan.

“Como todos conocen, voy a apelar. Yo soy una persona que no me rindo. Veo que tengo que seguir”, afirmó Pina Nieves. “Veo que es otro round más; otro round para mi familia, otro round para mí, otro round para mis amigos, otro round para el negocio”.

Acompañado de su compañera sentimental y madre de su hija menor, Natti Natasha, el fundador del sello discográfico Pina Records envió un mensaje a quienes piensan que su negocio está relacionado al narcotráfico y lavado de dinero. De igual manera, expuso que sus posesiones materiales han sido el resultado de su trabajo en la industria de los espectáculos.

PUBLICIDAD

“Les digo públicamente, este negocio no es de narcotráfico, este negocio no es de lavado de dinero. Me investigaron desde el 2018, mi gente, por narcotráfico, por lavado de dinero. Me han tratado de vincular de una manera u otra por mi bote, por mis lujos. Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente, por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada”, comentó sin asumir responsabilidad por los hechos por los que fue encontrado culpable.

Pina Nieves recordó lo ocurrido la madrugada del 8 de diciembre de 2019, cuando se hicieron sobre 50 disparos contra las cristaleras del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se celebraba la serie de conciertos de su socio y exponente urbano boricua, Daddy Yankee, titulados “Con Calma Pa’l Choli”.

“El 8 de diciembre este servidor estaba de pie, solo, sin guardaespaldas, presente frente a un ‘Choliseo’, diciéndole al gerente del ‘Choliseo’ que el evento de hoy (de ese día) no se podía cancelar, que íbamos pa’lante y que no podíamos dejarnos caer. Y le prometí y le dije ‘Le aseguro que no va a haber una persona que pida una boleta de vuelta’. Y así mismo fue, para quienes quisieron pintar que el reguetón es del bajo mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría?”, cuestionó el también padre de cuatro hijos.

Aunque se tiene que entregar en o antes de las 3:00 p.m. de hoy, Pina Nieves prometió que peleará en los tribunales la sentencia y la condena que se le impuso por su segundo caso federal, pues ya en 2015 había sido convicto por fraude bancario, pero no cumplió cárcel. Asimismo, agradeció a quienes llegaron hasta el tribunal federal para mostrar apoyo y solidaridad. Con voz entrecortada, el productor pidió un último favor antes de ingresar a la cárcel.

PUBLICIDAD

“Solo les pido fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas y que sepan que yo no me voy a dejar”, dijo. “Voy a mi casa a darle un beso a mi hija y viro para atrás, me voy a cambiar y a entregarme voluntariamente. Si me permiten, esta vez si tengo el tiempo contado”, añadió.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de Natti Natasha, por su parte, se mostró tranquila. Durante todo el proceso, la intérprete de “La Mejor Versión de Mí” ha sido parca al hablar del caso que enfrenta su pareja. Hoy, no fue la excepción.

“Seguimos airosos, seguimos apoyándolos, somos una familia valiente y esa valentía la aprendimos de él, por eso me enamoré”, manifestó.