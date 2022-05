El productor y promotor musical Raphy Pina Nieves, dos veces convicto federal, fue sentenciado este martes a 41 meses de prisión por violaciones a la ley federal de armas.

La condena fue dictada por el juez federal Francisco Besosa en una audiencia que había sido cambiada de fecha en cinco ocasiones, entre ellas para que el también dueño del sello discográfico Pina Records asistiera a la graduación de su hijo menor. Pina Nieves debe pagar también una sanción de $150,000. A su salida de prisión, está sujeto a una probatoria de 3 años. Todas sus propiedades están sujetos a registro ante la sospecha de actos delictivos.

Pina acudió a la sala del juez Besosa acompañado de su pareja, la cantante Natalia Gutiérrez, mejor conocida como Natti Natasha, y los tres hijos mayores del productor: Mía, Rafael y Antonio. Al tribunal también llegaron unos 22 familiares y allegados, entre ellos el artista urbano y socio de Pina Nieves, Daddy Yankee.

“Hoy enfrento la situación más difícil que pueda enfrentar un ser humano: perder la libertad”, expresó Pina frente al juez Besosa minutos antes de conocer su condena. El productor pidió al magistrado que le permita volver a su casa para “ver caminar” a su hija.

El productor se reservó los detalles del caso debido al proceso de apelación, pero en su mensaje en corte recordó el caso previo de fraude bancario del cual se declaró culpable, al sostener que le tomó ocho años recobrar su reputación. “Empañé el legado de mi padre”, reconoció Pina, llorando ante el juez.

Besosa tuvo ante su consideración un informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos que incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión. Mientras, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

El juez permitirá que Pina se entregue voluntariamente hoy antes de las 3:00 p.m. a los alguaciles. Besosa denegó el pedido para que Pina esté libre bajo fianza durante el proceso de apelación de su convicción.

Sin embargo, los abogados de Pina Nieves sometieron el pasado jueves un memorial de sentencia en la que solicitaron una condena de libertad condicional por entender que su cliente “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”, tanto como padre, empresario y “filántropo”.

La vista inició oficialmente a las 9:55 a.m. El juez Besosa llamó a Pina y su abogada, María Domínguez, a decir unas breves palabras antes de ser sentenciado. Domínguez pidió a todos los que le acompañan que se pusieran de pie, incluida la prometida del productor, Natti Natasha.

La abogada de defensa expuso que el historial criminal de Pina no guarda relación con el caso y que no hacía falta que se le sentenciara en exceso a lo que establecen las guías. Recordó, además, que la evidencia no encontró que estaba en posesión física de las armas.

En ese sentido, argumentó que los cargos por los que se halló culpable su cliente no representan un peligro para la comunidad, por lo que recalcó la recomendación de la defensa de no ingresar a Pina Nieves en prisión, sino que se le impusiera una probatoria o que cumpliera con un arresto domiciliario.

Mientras, Besosa permitió hablar en sala a Susana Pina Gómez, tía del convicto productor.

“Raphy no es un peligro para nuestra sociedad, no es un criminal ni un narcotraficante, mucho menos un evasor contributivo como se ha querido hacer ver”, expuso su tía ante el juez federal.

“Quiero finalizar con la petición a usted juez, que me han hecho sus hijos, Mía, Alberto y Antonio... Le piden que permita la oportunidad de seguir compartiendo con su padre que tanta falta les hace y poder pasar un feliz Día de los padres”, añadió.

Por su parte, el fiscal José Ruiz recordó que para el concierto de Daddy Yankee, en 2019, hubo un tiroteo al igual que a la oficina de Pina. “Le han dicho que es un simple productor, pero obviamente alguien estaba enviando un mensaje... no creo que las balas al Choliseo (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot) eran parte del espectáculo”, señaló, al tiempo que recordó que encontraron 526 balas de diez distintos calibres en la residencia propiedad del manejador de artistas.

“Las guías son inadecuadas para reflejar la seriedad del delito”, recalcó el fiscal, quien agregó que el convicto no ha mostrado arrepentimiento, algo que, a su juicio, se debe tomar en consideración para la sentencia.

Previo a dictar la sentencia, el juez Besosa reconoció que las guías de sentencia no toman en consideración la cantidad de municiones, según ha reconocido el Primer Circuito de Boston y según ha expuesto fiscalía federal. Esto “aumenta la letalidad de las armas de fuego”, leyó en sala, al destacar que las armas fueron adquiridas en el mercado ilegal, años después de su convicción previa por fraude bancario (2016) y después de jurar que no volvería a cometer actos ilegales.

Señaló, además, que también consideró la violencia por armas de fuego en Puerto Rico a la hora de establecer la sentencia, algo que se ha demostrado influye en prevenir esa violencia.

A su llegada al tribunal y a preguntas de los medios, Pina se expresó tranquilo, aunque aceptó que el proceso ha sido “difícil”.

“Me tengo que enfrentar a la justicia con la frente en alto y positivo... En su momento, entenderán todo ya que todo lo tengo documentado”, sostuvo, al añadir que intenta mantenerse fuerte por su familia. Agradeció, nuevamente a su amigo y “escudo de su familia”, Daddy Yankee.

“Qué mejor que tener el apoyo de una persona tan disciplinada y respetada que el pueblo la ama desde que empezó este género”, añadió sobre el exponente urbano.

Minutos antes, Yankee expresó su apoyo a su amigo y se escuchó esperanzado de que celebrarían las fiestas de fin de año en la casa del productor. Mientras, Mireddys González, esposa del reguetonero, llegó minutos antes. “Estoy aquí en apoyo a la familia Pina Gutiérrez. Mantengo lo que he dicho antes Pina es un gran padre, un hombre de familia y un buen amigo”, sostuvo.

La progenitora de Pina, Kathy Nieves, no estuvo en la vista. En su representación, acudió Elaine Nieves, prima de la mamá.

Trasfondo del caso

Un jurado de siete mujeres y cinco hombres declaró el pasado 22 de diciembre culpable al también manejador de artistas de música urbana por violaciones a la ley federal de armas.

Exactamente, enfrentaba dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor.

Esto porque Pina Nieves se declaró culpable por fraude bancario en 2015 y fue sentenciado a dos años de libertad supervisada en enero de 2016.

Las armas en este caso fueron ocupadas durante un allanamiento del FBI el pasado 1 de abril de 2020 en una residencia de Pina Nieves en la urbanización Caguas Real de este municipio. Cuatro días después, el FBI allanó también una gasolinera propiedad de Pina Nieves llamada Rogelio’s, ubicada en la avenida Bairoa, en Caguas.

La defensa planteó en los argumentos finales que las armas pudieron haber sido colocadas en la casa por otra persona, ya que en el juicio presentaron evidencia de que Pina Nieves no era el único con acceso a la casa ni a la bóveda donde se ocuparon las armas.

Los allanamientos del FBI se produjeron casi tres meses después de un ataque a tiros contra un estudio propiedad del ejecutivo de la música ubicado en Caguas y ocurrido la mañana del domingo 8 de diciembre de 2019. Ese mismo día, pero de madrugada, fue tiroteada también la fachada del Coliseo de Puerto Rico, donde Daddy Yankee, artista internacional y socio de Pina Nieves, presentó un concierto como parte de una seguidilla de más de 10 funciones en el recinto ubicado en Hato Rey.

Desde que fue declarado culpable en diciembre pasado, Pina Nieves estuvo bajo restricción domiciliaria y con un grillete. Solo podía salir de su casa por asuntos relacionados con el trabajo y para reunirse con sus abogados. Además, tenía que solicitar autorización del tribunal para salir de su domicilio para cualquier otro fin.

Ese fue el caso del primer cumpleaños de su hija con Natti Natasha, Vida Isabelle, que se celebró el pasado domingo.

Aunque Pina Nieves había solicitado estar fuera de su residencia el próximo 22 de mayo de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, el juez solo avaló que asistiera cinco horas: de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, le advirtió que no podía utilizar la fiesta de su hija para despedirse de sus familiares y amigos antes de que fuera sentenciado.

“La fiesta de cumpleaños de un niño no es la ocasión para despedirse de sus amigos y familiares antes de una pena de prisión que podría imponerse cuando sea sentenciado”, escribió el magistrado en la orden.