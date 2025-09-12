Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Estrella de Netflix muere tras caer de edificio en China

La trágica muerte del cantante y actor muerte Yu Menglong, quien se destacó en la serie “Eternal Love”

12 de septiembre de 2025 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actor Alan Yu (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante y actor chino Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, murió tras caer de un quinto piso en el distrito de Chaoyang, en Pekín. Tenía 37 años.

RELACIONADAS

La noticia fue confirmada este jueves por su agencia: “Con profunda tristeza informamos a todos que nuestro querido Menglong falleció tras una caída el jueves. Según la investigación policial, se ha descartado cualquier delito. Que el difunto descanse en paz y que los vivos se mantengan fuertes”.

A través de la red social Weibo, el usuario Detective Xiaoyan afirmó que Yu cenó con amigos el miércoles 10 de septiembre. Alrededor de las 2 a.m., Yu fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Sus amigos lo encontraron inconsciente en la planta baja alrededor de las 6 a.m. 

Yu trabajó en las series “Eternal Love” (2017) y “Go Princess Go” (2015), disponibles en Netflix. Su primera aparición pública fue en 2007, cuando participó en el programa de televisión “My Show! My Style!”.

También estuvo en “Super Boy” e interpretó a Xu Xian en la adaptación televisiva “The Legend of White Snake (2019)”, acumulando otros títulos como “The Love Lasts Two Minds” (2020), “The Moon Brightens for You” (2020), “Love Game in Eastern Fantasy” (2024) y por último “Feud” (2025).

Tags
MuertesNetflix
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: