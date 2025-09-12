Estrella de Netflix muere tras caer de edificio en China

El cantante y actor chino Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, murió tras caer de un quinto piso en el distrito de Chaoyang, en Pekín. Tenía 37 años.

La noticia fue confirmada este jueves por su agencia: “Con profunda tristeza informamos a todos que nuestro querido Menglong falleció tras una caída el jueves. Según la investigación policial, se ha descartado cualquier delito. Que el difunto descanse en paz y que los vivos se mantengan fuertes”.

A través de la red social Weibo, el usuario Detective Xiaoyan afirmó que Yu cenó con amigos el miércoles 10 de septiembre. Alrededor de las 2 a.m., Yu fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Sus amigos lo encontraron inconsciente en la planta baja alrededor de las 6 a.m.

Yu trabajó en las series “Eternal Love” (2017) y “Go Princess Go” (2015), disponibles en Netflix. Su primera aparición pública fue en 2007, cuando participó en el programa de televisión “My Show! My Style!”.