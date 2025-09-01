Actor alega que sufrió acoso durante la grabación de la serie “Valeria” de Netflix

El actor argentino Benjamín Alfonso contó el pasado domingo en “Almorzando con Juana Viale” una de las situaciones más complejas de su carrera como actor, cuando, durante el rodaje de la serie de Netflix, “Valeria” -que tuvo lugar en España- sufrió acoso por parte del elenco y después de nueve meses de trabajo, lo echaron por no tener “piel” con una de las actrices.

Luego de varios años se animó a relatar el calvario que experimentó durante su paso por el país europeo.

Todo empezó cuando Juana Viale lo introdujo a hablar sobre su situación laboral en el exterior, lo que decantó de inmediato en el suceso que vivió antes de la pandemia. Con vergüenza, pero aún decidido, dio detalles de lo que pasó detrás de cámaras.

“Fue básicamente acoso en mi contra, lamentablemente. Fue muy fuerte. Fue horrible. Me contrataron para hacer una serie. Era uno de los primeros equipos de trabajo en el cual eran todas mujeres, un equipo ultra feminista”, inició Alfonso.

“Durante el rodaje empezaron a pasar un montón de cosas. Grabo la serie entera, echan a la directora en la mitad, empiezan a echar a un montón de gente y las chicas estaban desesperadas y yo les daba tranquilidad. Yo, un argentino, recién llegado a España, decía: ‘Chicas, tranquilas, van a ver que va a andar todo bien. Ustedes tienen que confiar lo que están haciendo bien’, que esto y que lo otro. A todo esto, yo no podía decir nada. Teníamos un contrato de exclusividad y de silencio”, señaló el actor.

Luego entro en detalle sobre algunas escenas de sexo con una de las protagonistas, que lo describió como “muy fuerte”, lo que le generó una incomodidad posterior.

“Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida. Porque se da por sentado que el hombre tiene que bancar todo. Entonces recibía llamados a altas horas, estaba en pareja, no les importaba. Pero bueno, empezaron a pasar muchas cosas”, lamentó.

“¿Después de las escenas recibías llamados?“, preguntó Juana Viale, a lo que él respondió: ”Antes, durante, después. Y de gente de ahí adentro". En ese instante reconoció que no quería hablar demás porque podría venir “una bola de críticas” con un sentido distorsionado de sus palabras.

Posteriormente, el actor recordó el contexto en que lo despidieron del proyecto. “Después de haber hecho todo esto y de que hayan autorizado escenas en las cuales yo no me enteraba de que tenía que besar o me tenían que hacer diferentes cosas, después de haberme bancado todo, termino de grabar la serie -que fueron 9 meses de yo haber descartado un montón de proyectos en Argentina-, y me llaman y me dicen: ‘No hay piel entre esta persona -por la cual yo estaba sufriendo acosos- y vos’. Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron. Me dijeron: ‘Mirá, Benjamín, vamos a rodar todo lo que hiciste de vuelta con otro actor, Maximiliano Iglesias“.

Para Benjamín Alfonso se trató de una reacción personal que tuvo la actriz para con él, en medio del acoso que recibió. Es por ello que manifestó que luego de perder su trabajo, empezó a desconfiar de su talento. Se separó de su entonces pareja y el amigo que lo intentó ayudar a salir adelante, murió.

“Comencé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo. Dejé de procesar la comida, el mate, bajé 13 kilos. En el medio me agarró la pandemia en España, gastando todo lo que había ganado en euros. Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente”, mencionó.

Al finalizar el tema, con una sonrisa, reconoció: “Son cosas que recién ahora las puedo contar. El miércoles tuve una muy buena clase de teatro, que le mando un beso grande a Santi y mi profe y maestro amigo. Y ahí saqué mucho de todo esto, por eso ahora también lo puedo contar tanto”.